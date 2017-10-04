新南向「玉山論壇」 外國官員可能出席

2017-10-04

〔記者李欣芳／台北報導〕政府推動新南向政策，由遠景基金會主辦的大型國際會議「玉山論壇」十一日將登場，玉山論壇發言人、總統府資政蕭新煌昨表示，新南向是台灣的亞洲區域策略，從大方向來看，亞洲當然也包括兩岸，這是我們在亞洲角色的重新定位，因此，新南向不應矮化為只是經貿策略，而是「有一批新台商、新技術與人才的南向」。

下週三登場 15國800人與會

據悉，這次至少有新南向國家等十五個國家的組織及代表、四十位外賓來台參加論壇，為避免中國打壓，蕭新煌僅低調表示「不排除有現任官員」。遠景基金會執行長賴怡忠表示，中國的打壓一定存在，但還是會有許多國家來台，因為他們對台灣有興趣。

「玉山論壇：亞洲進步與創新對話」將於十一、十二日在台北君悅飯店舉行，這次論壇主題為「促進與新南向國家之經濟及社會連結」，預計參加論壇的產官學及國內外人士將達八百人，蔡總統將蒞臨會場致詞。

蔡政府首度舉辦的玉山論壇，由民間主辦、政府參與，是民間組織與政府部門共同籌備及推動的大型國際會議。有關玉山論壇的定位，蕭新煌說，這不是官方的一軌對話，也不是純民間二軌對話，而是「一軌半」對話，今年若辦得不錯，打出「招牌」，往後可吸引更多人來參加。

至於玉山論壇一開始是由總統府國安會主導，為何最後由遠景基金會主辦？蕭新煌說，其實一開始就是民間倡議，認為新加坡有香格里拉論壇、中國有博鰲論壇，為何台灣不把新南向政策視為軟實力的展現？蔡政府經評估後，也認為有需要做。這次論壇也將舉辦「青年對話」，討論跨國移工、新創產業與社企等議題。