總統談軍人年改「留愈久，領愈好」

2017-10-04

〔記者李欣芳、呂伊萱／台北報導〕蔡政府正推動軍人年金改革，總統蔡英文接受「中央社」專訪表示，軍人年改是一個制度性的變革，原則是要「長留久用」，延長職業軍人的退役年齡，「設計是留得愈久、年金愈好」，她鼓勵軍中同袍留在軍中服役。

「長留久用」

國防部研擬兩方案

對此，國防部長馮世寬昨在立法院答詢時表示，總統所提的方向「非常對」，因為目前國軍中有些專業部門，人才受制於年齡規範，屆齡就必須離開。國防部正想辦法朝「長留久用」方向規劃，希望讓人才擔任國防政務官，或依循勞基法擔任聘僱人員；留任時程則依個人興趣，看願意投入軍中多久。

軍人年改與公教人員年改脫鉤處理，立院上會期已三讀通過公教人員年改方案的修法，將自明年七月一日實施，行政院則已將軍人年改修法列為立院本會期優先法案。

不過，軍人年改草案截至目前尚未送請立法院審議。蔡總統受訪時被問到軍人年改草案何時出爐？她說，現在正在進行已退休者適用的舊制與新制度的接軌、結合，把配套討論完，行政院就會公布。

行政院知情官員表示，國防部正設計一套軍人全退撫制度，軍方及退輔會並與現役、退役軍人不斷溝通，國防部尚未將草案送到行政院。

蔡總統於受訪時完整說明現役軍人年改的方向。她說，重點在「長留久用」，因現在戰爭模式很多，是靠經驗、靠訓練，如果能在軍中留久一點，發揮的戰力會更強，因此希望延長軍人規定的退役年齡。

蔡總統說，軍人即使退役，也希望他們在不受體力限制下，繼續留在軍中幫忙，因此目前正把可由退役軍人擔任的職務盤點出來；此外，還要給軍人第二專長的訓練，讓他們退役回歸社會後，可以延續職涯。

外界關切軍人年改草案何時公布，蔡總統說，總統府國家年金改革委員會有共識，軍人年金改革和公教人員不同，要另外處理，因為軍人工作時間長、退役早、工作性質與社會所需職能有差距，退役後另找工作，確實有困難度。