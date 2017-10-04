幕僚看雙方互動「賴尊重、蔡放心」

2017-10-04

〔記者蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文與行政院長賴清德兩人互動常被外界做文章，蔡英文也曾坦言，前行政院長林全和賴清德都很強勢。幕僚觀察，賴清德對蔡很尊重，描述政策時非常仔細，因此蔡對賴非常放心，不過兩人確實沒有那麼熟，彼此較少開玩笑。

蔡私下柔和 會開玩笑

曾擔任兩人幕僚的政壇人士表示，蔡英文私下比較柔和，也會和幕僚開玩笑、聽幕僚講八卦；上個月全代會，台北市議員王世堅剪了頭髮，看起來年輕許多，蔡英文還私下與幕僚開玩笑說︰「我以為是王世堅他弟弟來發言耶！」相較之下，賴清德對部屬就比較嚴肅，是個工作狂，也會要求部屬一定要了解所有政策細節，因個性的關係，蔡、賴兩人互動幾乎都是公事公辦。有趣的是，兩人和高雄市長陳菊的互動卻都很親密，「像家人一樣，大姊對小弟、小妹」。

一名常觀察蔡、賴互動情形的人士表示，賴清德是很傳統、重視倫理的人，賴知道媒體想操作兩人是民進黨的「兩個太陽」，因此在立法院備詢時，談到蔡英文會更謹慎。林全與蔡英文非常熟，常在會議裡質疑蔡英文，會對小英說「可是我認為…」；相較之下，賴清德在總統主持的會議中，多半時間都在聽，只有在不懂的地方詢問，大多是國防問題，希望能搞清楚政策。

賴對部屬嚴肅 是工作狂

幕僚說，蔡英文知道賴清德比較熟悉內政，所以也會帶著賴在兩岸外交、經貿部分，試著讓他多接觸各種議題。林全常在會中與蔡英文討論很多，希望把政策理絡弄清楚，有時會變成邏輯研討會；而賴清德的執行力比較強，開完會就會做出決定，並盯住政策執行進度，會議也比較有效率。

立院民進黨團總召柯建銘昨表示，蔡英文二○○八年擔任黨主席，當時賴清德擔任民進黨立院黨團幹事長，兩人對彼此有相當程度的了解，不會有不合情況，賴也了解自己職權範圍，不會凌駕總統；立院黨團書記長何欣純說，兩人個性都是「柔中帶剛」，從旁觀察兩人互動相當自然，總統與立委餐敘當天，可以感覺出賴謹守分際，對總統「比較謹慎」。民進黨立委李俊俋表示，兩人互動很自然，也了解彼此的分寸；民進黨立委劉櫂豪說，雖然賴過去行事風格強勢，但擔任閣揆後，了解自己的分際，並沒有感覺他是一個強勢的行政院長。