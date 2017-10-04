大總統大院長？ 賴︰沒大小之別

2017-10-04

〔記者彭琬馨、呂伊萱／台北報導〕賴清德接任行政院長後，外界關注其與總統蔡英文的關係。國民黨立委昨在立院施政總質詢時質疑，未來會形成「兩個太陽」、「大總統、大院長」局面；賴揆答詢表示，總統展現領導決心，他則展現執行力，角色互補、分工非常好，各司其職，「沒有所謂的大小之別」。

落實總統政見 無功高震主問題

民進黨立委黃國書質詢時說，民調顯示，民眾對賴揆的信任度和滿意度都相當高，是否會「功高震主」？賴揆答詢表示，這都是團隊的努力及國人的支持，他會在總統領導下推動政務、落實政見，「無所謂功高震主的問題」。

另外，蔡總統接受中央社專訪時表示，內閣改組過程中，高雄市長陳菊都有參與。國民黨立委盧秀燕昨質詢賴揆，這是否代表內閣改組時，賴清德「不是蔡英文的第一人選」？賴坦言，若要組閣，「陳菊市長是第一人選，這我不必避諱」，盧秀燕聞言停頓數秒，繼而稱讚賴清德非常有胸襟，並勉勵「不是最愛也要好好做」。

賴清德上週在總質詢時發表「務實台獨論」，引發外界矚目，蔡總統則在接受中央社專訪時提及，她無法規定行政院長要說什麼，但相信賴揆知道分際與走向。國民黨立委蔣乃辛昨質詢指出，蔡總統的回應是很重的話，背後意思是「我才是老闆，你是我任命，應該要聽我的，怎可搶我鋒頭、工作範圍？」他憂心未來會形成「兩個太陽」、「大總統、大院長」的局面。

不認為蔡「分際」說是重話

賴清德表示，他和蔡總統的關係很明確，在蔡的領導下，行政院長帶領團隊推動政務，除落實蔡總統擘畫的藍圖，也持續推動台灣的轉型進步，總統展現領導決心，他展現執行力，角色的互補、分工非常好，各司其職，沒有所謂的大小之別。

對於蔣乃辛將蔡總統的專訪內容評為「講重話」，賴表示有不同理解。他說，所謂的「務實台獨論」主要有三個層面：一、台灣是主權獨立的國家，名字是中華民國；二、台灣前途由兩千三百萬人民決定；三、他接任行政院長的任務是發展經濟，沒有與過去不同。這也是多數民眾的聲音，他不至於去違反總統職權。