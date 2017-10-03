公共工程最有利標 將修法鬆綁

2017-10-03

行政立法協調會報達共識

〔記者羅添斌、楊淳卉／台北報導〕針對公共工程屢因採最低標導致搶標及工程品質不佳問題，行政院昨與民進黨立院黨團召開行政立法協調會報後達成共識，將在政府採購法中刪除「採用最有利標」的限制條件，以確保採購案品質，並新增巨額工程採購案應成立審查小組相關條文。

行政院強調，政府採購法修正草案將於十二日行政院會通過後，再送到立法院審議。

巨額工程採購 應設審查小組

行政院副發言人張秀禎會後轉述，有關政府採購法修正草案，會中對政府採購法的四大翻修重點達成共識，第一是新台幣二億元以上的巨額工程採購案，應成立審查小組，協助審查採購需求與經費、採購策略與招標文件等，並提供相關諮詢，以減輕基層承辦人員的壓力。

張秀禎說，其次是修法刪除採用最有利標的限制。現行政府採購法規定，必須是異質工程、不宜採最低標的財務或勞務採購案，才可以使用最有利標；但因「異質」難以訂定標準，加上採用最有利標時，承辦人員需簽報不宜採最低標的理由，導致機關多採用最低標方式辦理。

為改善低價搶標的問題，確保公共工程和採購案品質，張秀禎說，與會立委一致肯定應鬆綁最有利標，同意刪除現行條文中對採用最有利標的限制。此外，在招標文件中需納入職業安全相關規定，避免勞工發生職災、確保工安；廠商違約停權需符合比例原則等。

民進黨立委並建議，各項採購性質能夠分章處理，可分為勞務採購、社會福利採購、文化採購、工程採購等，不宜由單一版本的採購法統包。