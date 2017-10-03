台權會：李明哲恐已遭秘密宣判

2017-10-03

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕台灣人權工作者李明哲遭中國以「顛覆國家政權罪」逮捕，李並於九月十一日開庭時當庭認罪。台灣人權促進會昨召開記者會表示，法院宣判最後期限為十月九日，李明哲很可能已被「秘密宣判」，台灣政府應該儘速確認，並維護他上訴的權利。

陸委會：將透過管道了解

陸委會回應，政府始終以「救人第一」做為努力的目標，會持續關注後續發展，根據陸方法律規定，原則上是兩個月內宣判，如有需要，可再延長。對於可能宣判日期，政府將持續密切關注，並透過管道向陸方了解。

民間司改會申訴中心主任蕭逸民表示，李明哲可能被秘密宣判，且可能被迫不能上訴，台灣政府應協助李進行「管轄權抗辯」與「非法證據排除抗辯」，並確保其上訴權，這不僅攸關李明哲，還關乎台灣人在中國接受審判的權利；若李尚未被宣判，中國政府應公布何時宣判，並做公開宣判，讓家屬得以參與宣判過程。

蕭逸民指出，李明哲被起訴的行為絕大多數都在台灣，但李在中國的律師卻在庭前準備程序，就幫李放棄管轄權抗辯和非法證據排除抗辯；中國檢察官提出事證，共有近七十份的自白資料，這也是李遭刑求逼供累積的證據。

立委：北京形同大型警總

時代力量立委徐永明指出，管轄權爭辯不只是李明哲個人問題，而是攸關台灣人民未來與中國互動關係，政府應有清楚立場；若這案件繼續下去，未來會有一個「大型警總」設在北京，對台灣人民恫嚇效應非常清楚，政府對此事應嚴肅看待，否則大型警總又重回台灣。

民進黨立委尤美女表示，李明哲案不能當一般刑案看待，李的言論全發生在台灣，中國非行為發生地，然而台灣人透過網路宣傳民主自由，到中國卻會被關押、被認罪，這是對台灣人民和言論自由的恫嚇；陸委會、法務部應重申台灣與中國是兩個不同的政治實體、互不隸屬，對台灣不成罪的言論自由，不能在中國隨意逮捕。

陸委會說，各界對於李明哲司法權益提出諸多建言，政府均相當重視，相關議題也會邀請專家學者召開會議研商，希望能集合眾人智慧，做更周延的思考及處理。陸委會強調，政府已透過既有管道，持續促請陸方保障當事人及家屬應有之司法權益，並全力協助家屬；會盡一切努力促成李明哲早日平安返台。