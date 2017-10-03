雙十大會上 「中華民國」不消失

2017-10-03

內政部：舞台清楚呈現國號國旗

〔記者陳鈺馥、羅添斌／台北報導〕雙十國慶將屆，國慶籌備委員會昨公布國慶活動節目，今年規劃「花車、焰火、晚會」三大亮點，暌違多年、共四十六輛的國慶花車將於十日參與大遊行，並由新台灣人甘惠忠神父領唱國歌，晚間國慶煙火則在台東施放；內政部強調，今年是國家一○六歲生日，國慶大會不可能沒有國旗及「中華民國」。

阿帕契等戰機揭幕 46輛花車遊行

國慶大會將在十月十日上午九點在總統府前登場，除安排校園、民間團體演出，國軍聯合特勤隊將進行戰技操演，並首度以陸軍阿帕契、眼鏡蛇與戰搜直升機揭開慶典序幕。

今年因殊勳歸化我國籍的「新台灣人」甘惠忠神父，將搭配國立南科實小領唱國歌，總統蔡英文會蒞臨致詞，空軍雷虎小組將編隊壓軸飛越總統府。

歸化我國籍 甘惠忠神父領唱國歌

內政部次長花敬群表示，結合民間企業活力的四十六輛花車遊行是今年國慶大會的重頭戲，除繞行總統府前，也將在台北市西區大遊行，晚上的國慶煙火更會施放首度於台灣亮相的廿四吋超大型焰火。

針對外界質疑今年國慶大會「中華民國」消失，花敬群強調，此為國家生日祝賀大會，不可能沒有國旗與「中華民國」，舞台設計圖更清楚呈現「中華民國中樞暨各界慶祝一○六年國慶大會」與國旗。

國慶籌委會主委、立法院長蘇嘉全指出，這是國家重要慶典，「現在愛國旗不一定要插旗，可用心去愛，要用洪荒之力辦好國慶！」十月九日先登場的「全民狂歡夜」國慶晚會第一次移師台中舉行，會有二千多位僑胞至中部參加，並開放民眾索票入場，可帶動地方觀光。

台東縣長黃健庭表示，國慶煙火在台東卑南溪出海口南岸施放，卅六分鐘呈現「原生、翅膀、堅持、圓融、祥和、民族」六幕，當天晚上搭配熱氣球光雕展演，台鐵已加開一百多列次火車，歡迎全國民眾利用國慶連假到後山觀光。

國防部昨天也在憲兵指揮部開放「國軍聯合樂儀隊」、「國軍特勤隊」及「憲兵警衛排」三個單位的訓練實況，接續由國軍特勤隊進行拳法操演，最後是由國軍聯合樂儀隊演奏「和平進行曲」等曲目。