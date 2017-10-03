星光計畫 星方告知一切照常

2017-10-03

李大維答詢澄清傳聞 星國駐台代表處也致電立委說明

〔記者呂伊萱／台北報導〕新加坡總理李顯龍上月率團訪中，之後傳出台星軍事交流「星光計畫」可能生變。外交部長李大維昨澄清，星方告訴我方的訊息是「一切照常」。另據了解，新加坡駐台代表處曾主動致電外交委員會相關立委，說明「沒有這樣子的事情」，也表明星國與台灣關係不受影響。

李顯龍上月訪中會習 引發揣測

李顯龍於九月下旬率領內閣代表團訪問北京，和中國最高領導人習近平與政治局常委碰面，雙方表示「兩國世代友誼深厚牢固」，李顯龍也重申遵循「新加坡的一中政策」，修補雙方關係意涵不言而喻，之後更傳出台星行之有年的軍事交流「星光計畫」可能生變。

李大維昨列席立法院外交及國防委員會進行業務報告並備詢。國民黨立委江啟臣質詢時問「星光計畫」是否受影響？李大維答詢表示，星國有就此事向我方說明，內容他不方便多說，但總而言之，星方告訴我方的訊息是「一切照常、照舊」。

另據了解，上月下旬相關「星光計畫生變」新聞報導公開後，新加坡駐台代表處主動致電相關立委，說明「沒有這樣子的事情」，也表明星國與台灣關係不受影響，積極澄清的態度讓立委較為放心，相關訊息也與李大維披露的星國態度一致。

立委：星與中軍事合作會減分

關注此事的立委分析指出，星國與台灣軍事合作多年，互信基礎厚實，以實際成本考量而言，台灣提供星光部隊訓練基地「幾乎半買半相送」，成本低廉，比起移訓澳洲「條件更好」；又從政治戰略上來看，他直言「美國是不可忽視的重要因素」，例如中國曾提議邀請星國於海南島訓練，但因美國反對而不了了之；且現在南海情勢複雜，周邊國家對中國又愛又怕，若星國與中國在軍事上站到同一陣線，「政治上也只會減分」。

我國與新加坡無正式邦交關係，傳統關係密切友好，互設具大使館性質的代表機構。二○一六年我國與新加坡互為彼此第六大貿易夥伴，雙方並於二○一三年簽署「台星經濟夥伴協定（ＡＳＴＥＰ）」，新加坡為第一個與我國簽署經濟夥伴協定的東南亞國家。「星光計畫」則是新加坡前總理李光耀與台灣於一九七五年簽訂的絕密軍事合作計畫，讓星國武裝部隊定期到台灣訓練，最高峰一年曾派萬人來台。