黨產會清查 國民黨佔用16處原民地

2017-10-03

〔記者陳鈺馥、林彥彤／台北報導〕行政院黨產會主委林峯正昨在立法院內政委員會答詢指出，經黨產會清查，國民黨佔用全國十六處國有原住民保留地，在桃園市、高雄市、苗栗縣及台東縣等地，皆有被國民黨佔用情形。

共有34筆 還有7筆在打官司

原民會說明，有關十六處原民地被國民黨佔用一事，換算成土地筆數，共計有卅四筆，順利回收的有十筆、合法租約仍延續的有十七筆，剩下七筆則請地方公所訴訟中。

原民會表示，有合法租約的土地，大多是由救國團所承租，其中已回收的十筆中，有一筆位在蘭嶼島上，因國民黨廢棄物尚未拆除，因此土地仍無法歸還原民使用，原民會也會持續追討。

據黨產會調查，國民黨名下建物占用原住民保留地的共十六處，遍及桃園市復興區的角板山、南投縣仁愛鄉及信義鄉，以及屏東縣六個原民鄉，包含春日鄉、獅子鄉、來義鄉、萬巒鄉、泰武鄉、霧台鄉，還有高雄市茂林區、台東縣蘭嶼鄉、達仁鄉和金峰鄉。

黨產會副主委施錦芳受訪指出，關於國民黨佔用原民保留地，後續交由原民會處置，因為土地本來就是國有，沒有黨產收歸國有問題，若有未承租情況，原民會可要求補繳租金。

施錦芳表示，國民黨佔用的原住民保留地，屬於中華民國國有土地，從以前至今，已佔用數十年以上，還有一些民眾服務站設在鄉公所內，既然黨產會已調查出十六處，原民會後續可展開處置。

民進黨立委谷辣斯、尤達卡表示，國民黨以前為了控制原住民，深入全台各地山區設立民眾服務站，藉此拉攏原住民，那些建物很多都是佔用國有原住民保留地。