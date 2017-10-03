立委：續追婦聯會旗下資產

2017-10-03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委陳其邁昨在立法院內政委員會質詢指出，根據各財報資料，婦聯會及其社福、聽障基金會、振興醫院，加上復興中學的總資產高達六○五億元，行政契約簽訂後，國庫最多收回三一二億元，黨產會應續追非婦聯會及其旗下組織的其他資產。

對此，黨產會主委林峯正表示「完全同意」，而這次與婦聯會討論行政契約，「它聲稱與它無關部分，我們都有權可以繼續查」。

財報總資產605億 只回收312億

陳其邁質詢指出，復興中小學、華興中小學、振興醫院都由婦聯會一手捐助成立，婦聯會收取數百億元來自國家的勞軍捐，更在海內外成立一堆分會。

「婦聯會隱匿資產不是第一次！」陳其邁強調，婦聯會台北市分會有一筆三．三億元資產，從未出現在歷年財報上，過去從來沒有申報，直到今年才申報。

陳其邁提及，婦聯會海內外資產到底有多少，「竟然只有幾塊美金」，海外有無置產都要查清楚。他質疑，蔣宋美齡或其他官夫人，當年很可能採用「借名登記」方式，資產當然不會掛在婦聯會名下，政府要簽行政契約，這部分一定要注意。

陳其邁表示，現在有案可查的婦聯會及其轄下各分會、社福基金會、聽障基金會、財團法人振興醫院、財團法人華興學校、華興育幼院的「不動產總市價」，共有六五五億餘元，若再加上復興中學二五七億餘元不動產，總計約九一三億元。

陳其邁主張，三方磋商行政契約，最後國庫只能拿回來三一二億元，另六十九億元捐給婦女聯合公益基金會，「只討回來二成多，黨產會要繼續追查！」