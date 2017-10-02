若無安全疑慮 明年擴大放寬免簽

2017-10-02

〔記者李欣芳／台北報導〕政院推動新南向政策，繼宣布開放試辦菲律賓觀光客來台免簽證措施後，據悉，明年將進一步評估並放寬其他新南向國家的簽證。政務委員鄧振中表示，若對台灣安全上沒有顧慮，就會對其他新南向國家放寬，大方向是朝檢討放寬的方向來思考。

相關官員透露，先前政府跨部會檢討是否放寬菲律賓來台免簽，就有部會表達有安全上的疑慮，當時評估因即將舉行二○一七台北世大運，基於有各國選手將來台，維安與安全上的因素較為吃重，因此放緩開放對菲國免簽，如今包括安全上等顧慮已經消除，行政院因此宣布開放菲律賓免簽措施。

目前在新南向十八國當中，台灣對巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉這三個國家尚未開放觀光簽證，被問及未來是否對這三國開放？ 鄧振中說，還是要做安全上的評估。官員說明，政府檢討放寬簽證要先評估對台灣安全上是否有衝擊，所謂安全上的衝擊，是指是否造成治安、犯罪以及毒品氾濫等問題。

政府推動新南向政策，將拓展觀光、公共工程、跨境電商列為三大具潛力領域，基於評估開放免簽等措施，可吸引觀光客來台，並帶動相關經濟產值，為吸引新南向國家的觀光客，政府規劃未來要加速推動免簽，以減少簽證障礙，目前傳出正評估對印度、印尼與越南等國開放免簽，但鄧振中受訪時，並未表明接下來我國政府將開放哪個國家免簽，僅強調政府會持續檢討與評估。