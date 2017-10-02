鄧振中︰前7月整體執行率56.3％ 很正常

2017-10-02

〔記者李欣芳、陳鈺馥、鍾麗華／台北報導〕對於立院預算中心報告點名內政部等單位的新南向預算執行率不佳，職司新南向政策業務的行政院政務委員鄧振中表示，今年一到七月執行率五十六．三％，整體來看「很正常」，等於年中相關預算消化了一半；至於有些單位執行率偏低，則值得行政院警惕，將進一步了解原因。

總統府︰去問政院 內政部︰預算已執行完畢

總統府表示，預算執行的部份要問行政院；內政部次長花敬群表示，內政部的新南向預算用在移民署辦理外配所生的新二代暑期返鄉研修交流，已在今年七月全部辦理完畢，因十月才會報帳，所以執行率數據才會低，實際上計畫都已執行完畢。

行政院經貿談判辦公室談判代表蔡允中表示，政府正發展新南向政策五大旗艦計畫，包括聚焦在產業人才、醫衛合作與產業鏈發展、創新產業合作、區域農業發展、新南向論壇與青年交流平台，由於五大旗艦計畫八月份才核定，相關預算會集中在今年最後一季的十到十二月執行，相信未來執行率就可追上來。

蔡英文政府積極推動新南向政策，明年編列七十一．九億元預算，較今年相同基礎預算數大增六十一．六％，鄧振中表示，明年新南向預算中，最大宗為經濟部協助台灣業者拓展新南向國家商機與推動產業合作等預算，包括經濟部辦理國際市場開發、貿易推廣與產業鏈結，協助我廠商爭取海外公共工程共廿八．八億元，「拓展東南亞市場是政府的政策目標！」

據悉，明年新南向預算編列在各部會裡，除了經濟部的廿八．八億元，主要預算包括教育部辦理提供優質教育產業、專業人才雙向培育、雙邊青年學者及學子交流預算十七億元；科技部辦理區域學術合作、科研人才交流與培育五．六億元；僑委會辦理海外青年技術訓練班、挹注海外信用保證基金四．五億元。