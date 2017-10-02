立院預算中心︰新南向預算執行率欠佳

2017-10-02

〔記者彭琬馨／台北報導〕蔡英文政府力推「新南向政策」，但立法院預算中心剛出爐的一○七年度中央政府總預算整體評估報告，直指今年「新南向」預算執行效果不甚理想，截至七月底，僅有少數機關執行率過半，而內政部、總統府與工程會執行率最為低落，僅分別達○．五一％、三．四九％與四．二七％。

民進黨立委強調，這是一個警訊，相關單位應上緊發條，行政院也應成立督導小組，進行跨部會溝通，以強化執行效率。

14部會執行率不到5成

立院預算中心「一○七年度中央政府總預算整體評估報告」已出爐，其中提到新南向政策的工作計畫，分別從經貿合作、人才交流、資源共享及區域鏈結四大面向著手，自一○六年開始推動辦理。明年編列新台幣七十一．九億元，較今年增加二十七．四億元，增幅高達六十一．六％。

報告指出，截至今年七月底，新南向今年編列的近四十五億元預算中，共執行廿五億五千三百餘萬元，佔整體預算的五十六．三％。

報告提到，若檢視各部會執行率，僅有原民會、教育部、經濟部、交通部、衛福部、環保署及科技部等單位執行率超過五成，其餘十四個部會預算執行率皆不甚理想；其中又以內政部、總統府與工程會執行率最為低落，僅分別達○．五一％、三．四九％與四．二七％。

民進黨立委羅致政表示，行政院或國發會等統籌單位應成立跨部會督導小組，負責監督各部會執行效率。

立委促成立督導小組

民進黨立委莊瑞雄指出，若新南向只是空有預算、沒有執行，恐難見具體成效，立法院會負責監督。民進黨立委蔡適應則呼籲相關單位上緊發條。