女官兵退伍 應義務加入後備動員

2017-10-02

記者羅添斌／特稿

國軍女性官兵人數即將衝破二萬人大關，這代表著女性踴躍投身軍旅，對人力缺乏的國軍部隊是個好的趨勢，但另一方面，女性既能加入志願役官兵行列，未來在退伍後的權利與義務也應與時俱進，這才是符合兩性平權的真義。

國軍總兵力編制數為廿一萬五千人，女性官兵的人數及比例逐年成長，軍方未來還將開放女性官兵在潛艦服役，也就是說，未來所有三軍部隊，機會都是男女均等，軍方不再有女性禁地的限制。

然而，男性官兵在退伍之後依法接受後備軍人動員管理，且在退伍之後的一定年限內，還得接受教育召集以及點閱召集等後備軍人動員徵集，女性官兵在這部分卻未同步比照辦理，至今還是規定要由女性官兵填具自願書，才會納入後備軍人動員管理，也讓男女官兵在從軍的權利與義務之間，始終有一段差距。

台灣面臨少子化危機，加上八十三年次以後出生役男，都僅接受四個月的軍事訓練，三軍部隊未來都是以志願役男女官兵來擔綱，台灣過去擁有百萬後備軍人，未來不僅要打折再打折，後備軍人的素質也必然不如以往，女性官兵既然能夠投入志願役行列服役，退伍後是否也應比照男性官兵，一律納入後備軍人管理及動員徵集，以維繫台灣整體國防安全？應是政府決策階層必須思考的議題。