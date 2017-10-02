國造潛艦 將任用女官兵

2017-10-02

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方政策將有重大突破，國造潛艦未來將有女性官兵！國防部最新報告指出，海軍潛艦目前因為欠缺獨立空間，無法開放女性任職，但海軍將研擬潛艦內部空間構改評估，未來新造的潛艦也會將女性生活空間需求納入考量，符合後續女性人力運用的目標。

艦艇可增派任200餘人

除了潛艦，海軍現有各型艦艇，均已有女性官兵在艦上服役，海軍司令部會持續致力於成功級軍艦的加裝及改裝工程，預計在今年底以前全面完工後，共計可增加二百餘位女性官兵派任艦艇服役。

立法院外交及國防委員會在審查一○六年度國防預算時做出決議，針對目前女性軍職人員職務分派過偏於非戰鬥部隊的缺失，要求國防部提出檢討報告及解決方案，國防部已在日前完成檢討報告。

官員表示，報告指國軍對女性任職的限制，除基於安全及裝備特性考量外，並無額外限制條件，端視是否達成該職務、專長的要求（合格簽證）標準而定，以期全面開放進用女性人力。

報告提及，國防部近年來除了已經執行「裝甲兵科開放女性人力驗證」，自一○五年起，士官二專班女性畢業生均開放選填裝甲兵科，在海軍艦艇部分，也進行各項相關措施。

報告表示，海軍潛艦囿於尚無獨立生活空間及相關設備，以致無法開放女性任職，現階段無法改善，但去年五月間，國防部及海軍性別平等委員嚴祥鸞教授、葉德蘭教授及李兆環律師等三人，赴海軍潛艦二五六戰隊實施潛艦實地訪查後，海軍將研擬潛艦內部空間的構改評估，未來新造艦艇也會將女性生活空間需求納入考量。

另外，根據國防部最新統計，民國九十五年女性官士兵人數計約六千九百餘人，隨著每年招募人數增加，至今年七月底止，女性官兵人數已達一萬九千餘人，約占志願役現員數的十三．六％，並持續成長中，預估明年就會突破二萬人。

官員表示，目前女性軍官計約三千餘人，約占志願役軍官人數的十一．二％；最高階級為少將，目前有兩位，分別在國防部及國安局服務。女性士官目前計有九千餘人，約占志願役士官的十四．五％；士兵部分，女性士兵約有六千餘人，約占志願役士兵的十四．二％。