統促黨遊行 五星旗飄揚

2017-10-02

〔記者王冠仁、顏宏駿／綜合報導〕中華統一促進黨昨號召近兩千人上街頭，以遊行方式慶祝「光輝十月」，涉及台灣大學暴力滋擾案的統促黨總裁張安樂次子張瑋、成員胡大剛也現身；警方擔心會有脫序行為，共派六百警力維安，統促黨成員遊行過程中，身穿印有中國五星旗圖案的上衣、並拿著五星旗揮舞，不少民眾見到北市街頭放眼望去盡是五星旗，不禁抱怨「這樣太誇張了吧！」

警方說明，台灣是民主國家，民眾拿五星旗上街並沒觸法，損毀五星旗也沒刑責，不過如果損毀中華民國國旗則涉犯刑法第一百六十條「侮辱國旗罪」。

十月一日是中國國慶日，統促黨成員清一色穿著藍底上衣參與遊行，衣服上印有「我的國旗」字樣與中國五星旗圖案，手上拿著五星旗揮舞，不少人還沿途大喊「祖國生日快樂」；張安樂受訪表示，現今中華民國能存在，靠的是中國共產黨、中華人民共和國。

警嗆白狼約制手下別鬧事

警方為防範統促黨再有脫序行為，不僅北市警局長陳嘉昌親自到場，還說只要有暴力行為，警方將依法逮捕。

中正一分局偵查隊長鄭志誠更當面向統促黨總裁「白狼」張安樂嗆聲，要張約制手下成員不要鬧事，否則將嚴正法辦，張也不甘示弱回嗆「這個我不用你教」。

對於鄭志誠直接嗆聲白狼，不少同僚私下叫好，一名與鄭熟識的警官說，以鄭嫉惡如仇的個性，直接嗆聲白狼，不令人意外。

碧雲禪寺也慶祝中國國慶

除了統促黨高舉五星旗遊行，建商魏明仁等人在取得彰化縣二水鄉碧雲禪寺主權後，將百年古剎變成「中國共產黨據點」，魏明仁等人昨照例舉行中國國慶典禮，但參加人數不到百人，人數及規模遠不如去年。

近年來，碧雲禪寺每辦中國慶典活動，不少退休軍警特人員循此途徑「打卡拍照」，取得「效忠祖國」證明，一名情治人員形容，此地儼然成為退休軍、警、特務人員前進中國的「認證中心」；不過，彰化檢警及國安單位長期蒐證發現，魏明仁在台灣因官司纏身，想找中國當靠山，但幾次中國慶典辦下來，中共方面已知魏明仁「實力膨風」。