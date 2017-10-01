國慶邀卡 中市府：國號、雙十標誌全到位

2017-10-01

國民黨質疑「去中華民國化」

〔記者黃鐘山、施曉光、彭琬馨／綜合報導〕國民黨指控由台中市政府承辦的雙十國慶晚會邀請卡上，封面僅寫「2017一起更好全民狂歡夜」，未出現「中華民國」四字，是在去中華民國化。台中市新聞局長卓冠廷昨反駁說，邀請卡明顯寫到「國慶晚會」，正反兩面也都有「中華民國」，還有雙十主視覺標誌，請國民黨不要凡事泛政治化，一同用歡喜心迎接國慶。

國民黨昨召開記者會質疑，蔡政府今年慶祝國慶活動，大搞「去中華民國化」，不但駐外館處的慶祝活動邀請函沒有中華民國、國旗等文字圖片，就連在台中市舉辦的國慶晚會邀請函，一樣未提中華民國也沒國旗，封面還寫「2017一起更好全民狂歡夜」，難道是台中市政府的跨年晚會？把慶生的壽星徹底抹殺、抹滅掉。

不過，卓冠廷公開出示國慶晚會邀請卡打臉國民黨，指出卡上明顯寫到「國慶晚會」、「光輝十月」，且正反兩面都有「中華民國各界慶祝106年國慶籌備委員會主任委員蘇嘉全」的套印簽名，何來國號消失的疑義？

他也說，邀請卡右上角也有今年雙十國慶主視覺標誌，雙十符號代表雙十國慶，已經是所有國人共同的認知，不可能讓人誤會是一般的活動。

首次移師台中 盼國民黨勿泛政治化

卓冠廷表示，過去行政院僑務委員會舉辦的「四海同心聯歡晚會」，今年由台中市政府擴大辦理並轉型成國慶晚會，這是首次離開台北移師台中，市民非常期待，晚會索票踴躍，希望國民黨不要凡事泛政治化，或用政治角度解讀國家喜事，應該不分黨派，一同用歡喜心迎接國慶。

國民黨昨也質疑外交部駐洛杉機辦事處及駐德代表處的國慶邀請函，指上面只有不明不白的雙十圖騰與台灣圖，中華民國國號與國旗全都不見了。外交部則表示，各駐處國慶酒會請柬樣式，外交部授權外館自行設計，無論設計樣式為何，均秉持莊重合宜、具代表性及符合駐在地情況等原則辦理。