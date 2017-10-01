《新聞分析》救國團轉型？ 改名罷了

2017-10-01

特稿／記者陳鈺馥

中國青年救國團前身為成立於一九五二年的「中國青年反共救國團」，當年由國防部總政治局主任蔣經國一手主導，透過國民黨知青黨部的運作，深入台灣各大校園，進行年輕人反共思想、愛國教育塑造；現在則憑藉當年取之於黨國的奶水，總資產累計超過五十三億元，成為了不反共、不救國的社會團體，卻不願處理該歸還國家的資產。

救國團自始至終與國民黨脫離不了關係。一九五二年成立大會上，國民黨黨秘書長張其昀出席發表演說，他認為救國團成立具時代意義，全國青年應痛切反省完成復國任務；之後至一九七○年為止，國民黨中央委員會也以「代領轉發」方式，撥經費予救國團運作。

救國團是喝著黨國奶水長大，首屆主任為蔣經國，第一屆團務指導委員張其昀、周至柔、沈昌煥、吳國楨、錢思亮、谷正綱、程天放等人，皆為國民黨大老及政府要職。

國民黨也訂定「中國國民黨黨中央直屬知識青年黨部領導中國青年反共救國團大專學校支隊工作要點」，讓團受黨的領導，救國團各支隊的幹部，以知青黨部的總幹事兼任為原則，救國團大隊以上幹部幾乎都由國民黨黨員出任。

在那黨國不分年代，陸海空軍軍校推薦入學，皆由救國團一手包辦，並負責青年戰鬥思想教育，直至教育部成立軍訓處，軍訓才改交由教官，但救國團仍未完全抽離，並與教官合屬辦公，而台灣山林上的國有土地，也讓救國團設立各大山莊，以便執行任務及營利。

但一九八九年救國團登記為社會團體後，其組織章程保留過去威權時代色彩，由主任總管團務及對外，有別於一般社會團體的理事長職稱及運作，讓組織章程凌駕於「人民團體法」上，內政部過去二十多年來，竟也不敢多加置喙，救國團的總資產則在二十年間暴增四八六倍。

救國團多年來憑藉特權，在台灣各地精華地段以低廉租金經營青年活動中心，志清大樓舊總部所在地更侵占國有財產多年，直至法律戰敗北後才願意搬遷，救國團不斷主張一九八九年即轉型成功，但只要不願處理黨國遺留的沉痾積萎，所謂轉型也只是形式「改名」罷了。