救國團主任當家 內政部發文糾正

2017-10-01

組織章程架空召集人白秀雄 與人團法扞格

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會將於十月廿四日召開救國團第二次聽證會，釐清救國團是否為國民黨附隨組織。因應黨產會追討不當黨產在即，知情人士指出，今年二月底接任救國團召集人的白秀雄，雖有意進行改革，但受組織章程限制，無法介入決策核心，甚至連救國團公文都看不到。對此，內政部也發文糾正救國團，指章程與「人團法」扞格，須檢討改正。

根據救國團章程，「本團置主任一人，負責執行團員大會及團務指導委員會之決議，執行團務期間對外代表本團」，前監委葛永光現為救國團第十任主任。

據了解，救國團一年除團務指導委員會四次、共四天會議外，其餘三百六十一天，皆由救國團主任葛永光對外代表救國團；即便白秀雄主張救國團應改名為「中華青年服務團」，及財產「該歸國家的就歸國家」，也與內部主流意見不同，更非救國團對外主張。

「到底用了多少人，白秀雄根本不知道，也管不了！」知情人士指出，救國團工作人員的解聘僱，根本未經團務指導委員會決議通過。此外，若想加入救國團，按章程規定，須五名團員推薦，由團委會認定始為團員，而現任團委會總幹事年紀都在五十歲以上，「決策權難以撼動！」

內政部合作及人民團體司籌備處對此表示，救國團雖脫離國防部，轉型成社會團體，但運作仍與一般社團不同，延續蔣經國「主任當家」傳統，主任才是掌權決策者，至於團務指導委員會雖相當於一般社團的理監事會，召集人等同於理事長，但理事長之權卻被章程規定所架空。

內政部合作及人民團體司籌備處強調，根據「社會團體工作人員管理辦法」，社會團體聘僱工作人員，應由理事長依資格條件遴選，提經理事會通過，報請主管機關備查，救國團未依規定，已在六月行文糾正。

內政部合作及人民團體司籌備處也指出，救國團置主任一人，負責執行團務指導委員會之決議的章程規定，與現行「人民團體法」、「督導各級人民團體實施辦法」規定有所扞格，救國團應依「人團法」第廿七條規定，重新提經團員大會討論，修改組織章程。

否認有扞格 葛永光：這是制度問題

救國團主任葛永光則說，救國團章程施行多年，當年制定有請律師看過，再報給內政部核備，這是見仁見智，沒有扞格問題，未來如要修章程，會參考白秀雄意見，送團務委員會討論。

葛永光指出，救國團事務歷來都由主任決定，主任為當然決策者，對外代表救國團，「主任就像ＣＥＯ，事務由主任決定，不用給總經理決定」。對於白秀雄連公文都看不到，葛強調，「這是制度問題！」