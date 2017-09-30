賴揆反駁稅改是劫貧濟富

2017-09-30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕稅改要怎麼改？行政院長賴清德昨全面捍衛林全版政策，強調政府稅收並未因此大幅減少，也期望能達到降低基層民眾稅負、縮短內外資賦稅比例、降低保留盈餘稅負以鼓勵企業投資等目標。

國民黨立委曾銘宗昨在立法院施政總質詢指出，相對於一般受薪階級，稅改草案有過度優惠富人之虞，是劫貧濟富的稅改；施民眾小惠，來掩護富豪大減稅。他舉例，目前家戶所得中，排名前萬分之一的富豪階級，九十二．二七％的收入來源是「資本所得」。

國民黨立委費鴻泰也認為，相較於最低稅負級距五％的市井小民，包括台積電董事長張忠謀等稅負級距落在四十五％的股利大戶，在稅改後所享受到的減免，遠高於市井小民可獲之優惠。

賴揆當場反駁，「你的解讀有問題」，這都是極端之例，應以稅負減輕「比例」討論其差距。他指出，本次稅改不會讓政府稅收大幅減少，張忠謀等人的課稅金額，本來就比市井小民多，稅改後出現巨大落差也是正常。

賴揆更質疑曾銘宗的數據來源，直言「這張表我是有懷疑」，前萬分之一的富豪階級，資本所得不只是股利，還要考量土地獲利情況。他也將請相關部會了解相關意見。

財政部在「股利所得」提報甲、乙兩案；甲案為股利金額三十七％免稅，其他併入綜所稅；乙案採取二擇一，可按二十六％分離課稅，也可將股利併入綜所稅，並依股利的八．五％計算可抵減稅額，並以八萬元為上限。