我向美採購34億元鏈砲

2017-09-30

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方計畫已久的三○公釐鏈砲裝步戰鬥車計畫已有具體進展，軍方官員昨天指出，三○公釐鏈砲裝步戰鬥車是以國產的雲豹甲車為載台，搭配美國Orbital ATK公司產製的三○公釐MK44鏈砲，國防部已在本週與Orbital ATK公司簽署採購合約，將以三十四億七六六二萬元經費，採購二八五組三○公釐MK44鏈砲。

官員指出，三○公釐鏈砲裝步戰鬥車預計生產二八四輛，多採購的一組三○公釐MK44鏈砲，將成為第一輛量產型三○公釐鏈砲裝步戰鬥車，進行量產各項測試之用。

官員強調，美方近期內會將三○公釐MK44鏈砲分批裝箱運抵台灣，我國可在年底前開始進入第一批量產階段，全案預計民國一百一十年完成。

軍方指出，三○公釐鏈砲裝步戰鬥車是使用美國Orbital ATK公司產製的三○公釐MK44鏈砲；該鏈砲以馬達驅動射擊循環，可有效減少震動，與傳統氣體往復式機砲相較，具有後座力低、射擊精度與可靠度高及機構不易發生故障等優點；另砲塔系統具有行進間射擊、可見光（CCD）攝影機等功能，能提高戰場存活率。

三○公釐鏈砲車型由中科院完成砲塔組裝後，前年起已分別進行砲塔功能、性能實彈測試，均符合陸軍需求，國防部軍備局規劃自今年十月起產製；此外，三○公釐鏈砲車型與服役中的四○榴彈槍車型採通用底盤，未來可以建立共同維修能量，有效降低維持成本。

雲豹八輪甲車目前已服役中的車款，包括「四○公釐榴彈機槍裝步戰鬥車」及「四○公釐榴彈機槍指揮車」兩種（持續量產中），另有「三○公釐鏈砲裝步戰鬥車」即將進入量產；依據國防部預算資料顯示，這三款雲豹甲車共計生產六五二輛，總經費五八一億八千萬元，預計到一一○年可全數生產完成，並撥交部隊使用。