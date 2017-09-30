中媒披露 轟6曾遭台F-16攔截

2017-09-30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國空軍近年來以「遠海長航」訓練為由，多次逼近台灣周遭空域，且次數逐年增加。中國官媒「中央電視台」前日播放一支紀錄影片，指中國「轟六Ｋ」轟炸機二○一五年三月卅日飛越巴士海峽時，遭兩架「不明戰機」攔截，和「轟六Ｋ」最近距離僅十多公尺。我國與中國官方皆未證實戰機國籍、機種，但中國、台灣軍事網站根據外型研判，為我國F-16戰機。

央視播放兩年前紀錄影片

國防部發言人陳中吉昨表示，對於媒體報導，國防部不作評論，國軍對於周邊海、空情狀況均能有效掌握，保持高度戒備，能夠全程掌握中國軍機動態，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，採取適切應處作為，確保國家安全。

中國中央電視台節目「榜樣」前日播放一支影片，中國「轟六Ｋ」轟炸機飛行員劉銳口述，揭露中國「轟六Ｋ」二○一五年三月卅日飛越巴士海峽時，遭兩架「不明戰機」攔截，且「不明戰機」還頻晃動機翼、展示飛彈，和「轟六Ｋ」最近距離約十多公尺。雙方對峙、並排飛行約十分鐘後，該戰機先行離去。央視節目旁白指，「這樣的舉動意味著挑釁，以及衝突隨時爆發的可能。」

稱不明戰機晃機翼、秀飛彈

中國央視公布的影像解析度相當低，但中國「新浪軍事網」與台灣部分軍事網站比對影片揭露的戰機構型、「太陽神」圖騰尾翼，指「不明戰機」疑為我國F-16戰機。

有軍事專家私下指出，這應為我國F-16戰機無誤，同樣位處巴士海峽的菲律賓，二○一五年底取得FA50戰鬥攻擊機，但服役時間點與構型皆不符。

中國軍機近年近台次數增加，蔡英文政府上任後更變本加厲，光今年七、八月，就有八次接近台灣的紀錄。對於去年五月廿日以後中國戰機繞台飛行次數不斷增加，中國國防部新聞局長、發言人吳謙昨在例行記者會表示，「台灣是中國的一部分」，且空軍的訓練是年度計畫安排，類似的訓練還會繼續，只要台灣不搞「台獨」，「何必膽戰心驚？」