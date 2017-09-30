焦點評論》賴揆有踩「紅線」？

2017-09-30

記者鄒景雯／特稿

行政院長賴清德在立法院表述他是一個「務實的台獨主義者」，事後引起可以想見的兩路反應，一路是台灣的基本盤稱許其誠實明快，民調扶搖而上，一路是中國國台辦伴隨鷹派喉舌、甚至台灣反對黨與媒體的震驚撻伐，究竟賴揆踩到了「紅線」沒有？

所謂的「紅線」，當然是就國際架構而言，並不是國內框架，因為不論是台灣或中華民國是一個主權國家的主張者，基本上就是台獨、獨台主義，這是一個主流的思潮，何況「務實」即標註了「維持現狀」，這更是國人的最大公約數，這也是為什麼賴院長被描述為「第一位公開主張台獨的行政院長」，其國內聲望並未若北京預期，仍不降反升的原因。

那麼從國際的集體制約來說，又該怎麼看待賴揆講話的效應？其實，賴清德現在是二把手，並不是國家元首，只有淺碟政治才會無限上綱，對於中國的嘍囉來說，或許有其聽見台獨就抓狂的工作慣性，特別是十九大召開前寧左勿右的政治需要，但是在美中的共同利益結構下，關鍵在現狀遭破壞，採取具體行動尤然，才會失去轉圜。

只要回顧過去幾任民選總統的歷程，很容易歸納出這條隱形的線所指為何，陳水扁前總統惹毛了小布希，基本上就是行為的不可預測性，因此失去同盟互信。就此，賴揆高舉著：兩岸政策服從總統的領導，將台獨界定為個人主張的思想範疇，可以說打出了一記好看的擦邊球。既推升了國民意識，也並沒頂撞到現實的「天花板」。

不少人羨慕北韓的任性空間如此寬廣，「紅線」幾乎是金正恩自己畫的，這個國家之所以可以辦到，狹義說是其擁有核武，廣義說應該就是實力，這可以提供台灣人借鑑。

台灣要維持獨立自主，沒別的辦法，就是要厚植經濟自主，鞏固國防自主，用實力來與國際社會公平對話，把這些扎扎實實地做好，才是「務實的台獨主義者」之最佳實踐。