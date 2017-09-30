美中「社會與人文對話」 我人權團體：美應要求中方全面性調整

2017-09-30

〔記者彭琬馨／台北報導〕美中昨在華府進行首輪的社會與人文對話，中國承諾「境外非政府組織（ＮＧＯ）境內活動管理法」不會阻礙美國ＮＧＯ在中國活動。台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，美國若認為境外非政府組織管理法有問題，就應對中國進行更全面的要求，而不只是針對特定國家。

中國囚李明哲 美應強力譴責

邱伊翎說，台灣非政府組織工作者李明哲做為美國國會及行政當局中國委員會（ＣＥＣＣ）正式列入的政治犯名單，美國應做出符合自身行為的舉措，對中國提出強而有力的譴責與修正。

李明哲為中國「境外非政府組織境內活動管理法」在今年實施後，遭中國逮捕的第一位國外非政府組織工作者，外界對於中國是否嚴加管控在中國的境外ＮＧＯ，感到擔憂。

人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧認為，李明哲雖不是以違反境外非政府組織管理法遭中國起訴，但此對話中關切的許多議題仍與人權有關，美方應利用此機會與中國討論，以保障公民在中國的言論自由。

黃怡碧說，美中社會與人文對話是一個很新的做法，美國應盡可能將相關議題整合進對話中；她強調，中國今年開始實施的「境外非政府組織境內活動管理法」顯示，在中國的公民社會空間越來越狹窄，美國不可能獨善其身，應好好把握此對話機會，將重要的人權議題納入討論。

邱伊翎受訪時呼籲，美國若認為中國這部法律本身有問題，做為長期關注人權的國家，應該對中國進行更全面的要求，利用這次對話的機會，敦促中國進行全面性的調整，而不只是針對特定國家。