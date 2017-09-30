美NGO在中活動 中方稱不會阻礙

2017-09-30

美中「社會與人文對話」

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十八日報導〕美國國務院今天在新聞稿中指出，中國在美中社會與人文對話中承諾，中國「境外非政府組織境內活動管理法」不會阻礙美國非政府組織在中國的活動。美國期待今年底前就此與中國進行另一回合的諮商。

提勒森與中國副總理劉延東主持

美中今天在華府進行首次的社會與人文對話，由國務卿提勒森與中國副總理劉延東主持。國務院在新聞稿中表示，成功的民間交流一大部分要歸功於美國民間的非政府組織在中國的活力與投入。

包括台灣的李明哲案在內，中國利用境外非政府組織管理法打壓外國非政府組織工作者，美國一直都在關注，因為美國非政府組織工作人員同樣擔心因法入罪。據了解，美國官員曾私下對中方關切李明哲的遭遇。

提勒森在對話後隨即前往中國訪問。美國國務院發言人諾爾特今天宣布，提勒森二十八日至十月一日訪問中國時，會與中國國家主席習近平、國務委員楊潔篪及外長王毅會面，討論美國總統川普十一月訪中、朝鮮半島無核化與美中經貿問題。提勒森訪中再次確認了美國要在亞太推進經濟與安全利益的承諾。

下週三「執法與網路安全對話」

此外，美中將於下週三舉行執法與網路安全對話，提勒森指定副國務卿蘇利文主持，擔任共同主席的有美司法部長塞森斯以及代理國土安全部長杜克，中方由國務委員兼公安部部長郭聲琨主持。雙方會討論遣返、逃犯、反毒品與網路犯罪等問題。

諾爾特今天在例行記者會上說，為川普訪中打頭陣的商務部長羅斯，日前與中方商討如何平衡雙邊貿易以及公平對待美國企業的問題，以利美方創造就業機會。

她表示，川普非常期待到中國的訪問，他們今天與中方代表進行了很棒的系列會談，包括中國的教育部長、財長和衛生部長，希望帶動更多中國學生留美。

諾爾特也說，至於日本首相安倍決定提前進行國會選舉是日本的內政，日本一直是美國堅定的盟友，牢不可破，她認為這不會影響川普亞洲行程。

諾爾特表示，提勒森期待強化與中國的關係，做為兩個人口眾多的強權，美國希望和中國維持好的理解與工作關係。提勒森當然也會和中方討論北韓破壞穩定的作為，美方期待中國信守並執行聯合國的決議案，他們從報導中看到中方的作為，提勒森會面時將表達謝意，但美方總是期待其他國家能做更多。