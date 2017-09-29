2018縣市長選戰╱國民黨相關提名辦法 最快10月中展開作業

2017-09-29

〔記者施曉光／台北報導〕相較於民進黨預計十一月完成部分縣市長選戰的提名作業，國民黨則採取保守策略，部分選情特殊地區還要等待民進黨布局確定後才要出手，但相關提名辦法已接近研擬完成，預定最快十月中旬送中常會通過，才會展開後續相關作業。

選情特殊地區 先看民進黨布局

黨內人士說，可望確定被提名的是要競選連任的苗栗縣長徐耀昌與南投縣長林明溱；至於連江縣縣長劉增應是否確定獲得提名，或再比照四年前開放參選，目前尚未明朗。

國民黨其他三個執政縣市包括台東縣、新竹縣、新北市，都是現任任期屆滿；其中台東縣議長饒慶鈴已表態參選；新竹縣則傳立委林為洲、副議長陳見賢有意參選；新北市則有現任副市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋。

在台北市部分由於前行政院長張善政無意參選，目前以前立委丁守中民調支持度較高；桃園市、台中市分別有立委陳學聖與吳志揚，及立委江啟臣、盧秀燕等人被點名。

黨內人士指出，包括一些藍營現任首長要競選連任縣市，透過協調就可以產生選將的情況單純選區，以及要辦理黨內初選的直轄市、縣市，預定最遲都會在明年的農曆年之前完成提名。

至於情況比較特殊的選區，例如台北市還要等待民進黨布局，是否確定禮讓現任市長柯文哲連任，以及像台南市仍待與無黨籍參選人、前台南市警局長陳子敬尋求可能的合作空間，國民黨就不急於提名，一切會謀定而後動。