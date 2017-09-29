從國會助理到副議長 李新的政治這條路

2017-09-29

記者郭安家／特稿

台北市議員李新昨墜樓身亡，享壽六十四歲，從國民黨立委郁慕明助理做到台北市副議長，並見證新黨建黨崛起與泡沫、國民大會修憲，當他一度轉檯到親民黨時，備受原新黨同志批判；二○一六年參選國民黨主席補選時，則砲轟前主席馬英九「不知自己是國民黨失敗主因」。政治這條路，李新走得很多，走得有聲有色。

任國代時和李登輝會談 被新黨同志批判

李新是中興大學法律學系畢業、台大政治研究所碩士，曾任前立委郁慕明助理，屬於「新國民黨連線」。一九九三年，新連線與當時總統李登輝開幹，立委郁慕明、趙少康帶著子弟兵組建新黨，李新也成為新黨立法院黨團主力助理。

一九九六年，李新任第三屆國大代表，李登輝推動修憲雙首長制，新黨則主張內閣制；當時還是記者的新黨台北市議員陳彥伯回憶，當時新黨與李登輝的關係可說是「漢賊不兩立」，某天李登輝與國代於中山堂餐廳用餐，李登輝也邀李新等人至休息室聊天，李新將談話內容公開，未獲得黨團諒解。

陳彥伯回憶，「李新是為了團體作戰，不為個人權位」，李新一九九八年起擔任台北市議員，二○○一年陳水扁執政，在新黨全委會召集人謝啟大號召下，李新與北市議員李慶元辭職，分別參選桃園縣、台中縣立委，明知無法當選，仍為新黨衝五％政黨票。

從新黨轉檯親民黨 一舉拿下北市副議長

二○○二年，李新、李慶元返回台北參選同區市議員，宋楚瑜組親民黨氣勢旺，不少新黨人士評估轉橘營，李新先加入橘營參選；但新黨同室操戈，有意參選該區議員的李慶元與李新結下樑子，兩人雙雙當選，李新又一舉拿下副議長。馬政府上台後，李新、李慶元分別回歸、加入國民黨，兩人並未和解，二○一五年李新還大罵與台北市長柯文哲接近的李慶元「恩將仇報」。

參選國民黨主席 批馬為「國民黨背靈」

李新在明知無法當選的情況下，參選國民黨主席，二○一四年一度揚言與朱立倫競爭主席，並主張修改「總統兼任黨主席」規定，後來退選。二○一六年主席補選，他再度與洪秀柱、吳敦義、郝龍斌競爭，還嗆黨內大老「回家休息吧！」

當時李新說，國民黨氣血不通、麻木不仁，其「背靈」就是馬英九，因馬始終沒有放手，仍控制國民黨。李新說他若當選黨主席要修改黨章，讓總統不再是當然黨主席，不再活在「背靈」陰影下。

幾年前，師大夜市居民自救會抗議遊行事件中，李新力挺居民捍衛居住安寧開第一槍，藉此讓北市府開始重視住商混合問題，也是他在市議員任內的重要政績。