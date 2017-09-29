中生共諜稱遭陷害 求交保被駁

2017-09-29

〔記者楊國文／台北報導〕中國籍男子周泓旭被控來台就讀政大研究所時，替中國在台發展情報組織，並欲收買我外交部官員未果，台北地院依國安法判周男一年二月徒刑，周男與檢方不服判決都上訴。高等法院昨召開移審庭，周改口否認犯罪，指遭陷害，並聲請交保，但法官不採信，當庭裁定將周收押禁見三個月。

高院裁定收押禁見三個月

檢方起訴指出，現年廿九歲的周泓旭來自中國遼寧，四年多前來台就讀政大研究所，在學期間，臉書累積一千四百多名好友，相當活躍。

周於二○一四年去上海參加活動時，認識中國黨務人員李姓秘書，李男要周利用在台機會，引介台灣官員或有影響力人士出國認識，以利在台發展建立組織。

周去年八月起，多次接觸我國一名年輕外交官，周畢業後還以經商名義來台，對該外交官表示願以每季逾一萬美元（約卅萬台幣）代價，遊說該官員發展對台情報組織，並可免費安排到日本、新加坡旅遊，與中國官員見面，所幸外交官機警向上檢舉，周男今年三月遭逮收押、起訴。

台北地院以周曾自白犯罪且是未遂犯，依國安法替中國發展組織未遂罪僅判一年二月徒刑。周和檢方都不服判決，向高院提起上訴。

高院昨傍晚秘密召開移審庭，據指出，庭訊中周泓旭對犯行並未認罪，還指控檢舉的我國外交部官員陷害他，聲稱他對此官員說的話都是吹噓的，要求和此人對質，同時聲請調查多項證據。

庭訊尾聲，周放低音量懇求法官說，已被收押七個月，希望能讓他交保。但檢方指控，周未認罪，判刑也過輕，有逃亡之虞，應予收押禁見。高院依檢方提出事證，認定周涉嫌重大，也有逃亡之虞，當庭裁定將他收押禁見三個月。