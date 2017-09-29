助台參與WHA 眾院外委會通過決議案

2017-09-29

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十八日報導〕美國眾院外委會今天口頭無異議通過第三三二○決議案，要求美國國務卿研究一套策略協助台灣再次取得世界衛生大會（ＷＨＡ）觀察員身分。此外，會中也通過了要求中國在香港信守一國兩制的決議案。

美國眾院外委會主席羅伊斯二十六日與世界衛生組織幹事長特沃德羅斯會談時，曾強調台灣被涵蓋在世衛組織中的重要性；他說，台灣對全球提供了金融和技術協助以改善世界衛生，台灣被排除在外只會傷害全球衛生體系。羅伊斯是第三三二○決議案的原始提案人之一。

會前提策略報告 會後提評估報告

眾院亞太小組七月二十七日曾無異議表決通過了這項決議案。亞太小組主席游何當時說，疾病無國界，不幸地中國採取短視政策，排除台灣參與國際組織。眾議員康納利則表示，公共衛生不應成為政治足球，美國應支持台灣持續參與世衛組織。共和黨議員夏波指出，他在二十年前就提出支持台灣參與世衛大會的決議案，很高興能再次表達對台灣的支持。

根據這項新決議，國務卿不僅要在世衛大會前提出協助台灣取得世衛觀察員身分的年度策略報告，還要在大會結束後提出評估報告。這項由游何、羅伊斯等六位議員共同提出的決議案是在過去已生效的一○八─二三五法案加入修正案，要求國務卿在世衛大會舉行之後提出報告，說明美國對協助台灣取得觀察員身分所帶來的改變與進展。

決議文指出，國會有支持台灣參與國際組織的政策以處理跨國界的挑戰，特別是世衛組織的參與。國會過去通過多項決議案指示國務卿每年提出一份報告，找出協助台灣參與世衛大會的策略。