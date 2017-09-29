賴揆：兩岸關係 服從總統領導

2017-09-29

〔記者羅倩宜、沈佩瑤、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕針對「務實台獨主義者」說法引發中國跳腳，美國重申一個中國政策立場，行政院長賴清德昨出席「二○一七智慧城市新經濟力論壇」活動前表示，不論推動什麼樣的兩岸政策，或是建立主張，這屬於總統的職權，不論是他本人，甚至是民進黨的全體，都知道應該在總統的領導之下，穩定兩岸關係，都服從總統的領導。

國際關係下思考兩岸

美國務院東亞局發言人崔葛瑞絲二十七日於華府重申，美國的「一個中國」政策沒有改變。

賴清德對此表示，「這並沒有讓我意外」，美國針對台灣的兩岸關係，一直都是「一個中國政策」，這也是他之前曾經講過兩岸的關係，必須要放在國際關係的脈絡下來思考，並不是只有兩岸各自的關係而已。

賴清德重申，他在台灣社會從事政治工作二十多年，擔任過國大代表、立法委員，也擔任過市長，針對國家的各種事項，其實他做過很多發言，這部分都是公開的資訊，總統都清楚了解。

他強調，如果是屬於兩岸職權的部分，這屬於總統的職權，我們都服從總統的領導，不管是他本人，甚至民進黨的全體，都知道應該在總統的領導之下，穩定兩岸的關係，這不僅有助於雙方各自的發展，對亞洲的區域和平發展也有很大的幫助。

台北市長柯文哲昨也被媒體追問，是否覺得賴清德以閣揆的身分，不適合發表台獨言論，柯則認為，其實這個是賴清德要和總統去喬的。