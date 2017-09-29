警政署長︰掃黑直到一網打盡

2017-09-29

〔記者黃敦硯、項程鎮、吳政峰、錢利忠／台北報導〕針對近來黑幫勢力介入政治活動事件頻傳，警政署長陳家欽昨表示，將擴大掃黑能量，已指示刑事警察局召集雙北市、桃園市與基隆市警局強力掃蕩，另全面清查警政署註記的竹聯幫幹部及其成員的金流狀況，以「刨根斷源」。陳家欽強調，從即日起，「掃黑沒有截止日期，會一直執行到一網打盡為止」。

全面清查黑幫金流 刨根斷源

法務部次長陳明堂昨天也強調，絕不容許黑幫存在，更不會讓黑幫危害社會，一定會致力保障民眾的居家安全；檢察總長顏大和則說，如有犯罪行為，檢察機關就會注意和處理。

對於此次台大校園外暴力流血事件，陳家欽指出，警方會鎖定重點份子，尤其針對這一次涉案的竹聯幫所屬堂、隊之重要幹部及成員不法活動狀況，由各警察局分工加強蒐報，列為指定打擊對象。同時，警方積極查明涉案人有無不法金流，持續朝組織犯罪方向偵辦。

陳家欽表示，警方一定會鎖定幕後黑幫組織展開嚴密掃蕩，展現出警方掃黑的果斷決心，同時與各地地檢署共同合作，期待能儘快將成果呈現給社會大眾。

民進黨立委邱議瑩日前公布署名「董念台」的簡訊，內容直指要「肉搜台匪警政署長陳家欽」，還邀請民眾肉搜陳家欽的住宅地址、手機號碼、家人住所和手機；董念台受訪時也大方承認，引發外界譁然，認為連警政高官都敢威脅，司法機關應該積極處理。

律師李慶鋒認為，如有人幫助董念台肉搜陳家欽與其家人的地址及電話，可能觸犯個人資料保護法，董則涉及教唆犯罪；而董揚言要發動眾人打電話並親自登門拜託，若造成陳的家人心生畏怖，還可能觸犯恐嚇罪；至於董稱陳是「台匪」，用詞也涉妨害名譽。