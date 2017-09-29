外聯處「管處長」台灣老大的老大

2017-09-29

〔社會新聞中心／台北報導〕中國國台辦「福建廈門對台辦外聯辦事處」，是操控管理台灣黑幫的窗口，目前負責外聯處的「管處長」，則是下達指令給在台黑幫要角的「影武者」。

根據治安人員情資指出，「管處長」身高約一七二公分，相貌身材屬精瘦幹練型，講話豪爽熱情，操一口北方普通話，甚至被稱為「比台灣人還更台灣人」。

派駐福建廈門逾15年

管處長雖然是北方人，但為了接近台灣黑幫，所以逾十五年來，一直派駐在南方的福建廈門一帶。

據指出，管處長初期是透過台商及在中國經商的已過世某警政首長之子，得以藉機親近因案潛藏在中的四海幫、竹聯幫重量級人士。

誘收在中涉案台灣黑幫大哥

四海、竹聯幫的精神領袖級人士，發現管處長確實「可提供長期且穩定的保護」，多次營救遭中共治安人員整肅的台灣黑幫大哥，在各取所需下，慢慢地被誘收為重要「線頭」。

其中，四海幫元老級、卸任幫主級等多位重量級人士，更在互相牽引下，都和管處長有相當交情。至於竹聯幫，則是由特定份子與管處長聯繫。

據指出，某位四海幫曾任「重要位置」的大哥在中國經商有成，但因在上海得罪當時正紅的官二代，雙方爆發衝突。事後這位大哥「莫名消失」近月，才又出現街頭，但自此狂傲之氣盡消。據說，當時就是管處長出手相救。

還有位在中國福建經商的竹聯幫精神領袖級人士，疑因商業糾紛被中共治安單位盯上，也是突然莫名銷聲匿跡一段時間，幫眾奔走無效，最後靠著管處長主動出手營救，才獲得安全釋放。

此外，許多黑幫兄弟在中國作姦犯科，幾乎都是靠著管處長以「對方是國家重要線人」，順利自苦牢中「撈出」。

因此，許多人都欠管處長人情。黑幫私底下曾有一說，不認識管處長的幫派大哥，應該算不上一個「咖」吧；也有人戲稱管是「台灣黑幫老大的頭子」，顯示他的重要性和分量。