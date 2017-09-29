中國國台辦「外聯辦事處」 操控台灣黑幫

2017-09-29

中國國家安全部直接管理

〔社會新聞中心／台北報導〕據我情治單位蒐報，隸屬中國國台辦旗下的「福建廈門對台辦」，是目前中共掌控台灣兩大黑幫的前哨基地；隱身其中的「外聯辦事處」，則是負責實際操控台灣黑幫的執行和經援單位。

外聯處職權 等同於情治單位

中國國台辦為便於掌控台灣人在中國行蹤和相關事宜，在各省市級單位都設有「對台辦事處」，台辦為有效掌控台灣黑幫份子的行蹤、行動，另再隱密暗設「外聯辦事處」，表面上隸屬國台辦，實質上則是由中國國家安全部直接管理，職務職權等同於情治單位。一切相關經費、專案經援，也直接由國安部作撥補核發，國台辦幾乎無權置喙。

「外聯辦事處」業務幾乎只針對台灣黑道份子掌控和吸納，一般在逃的台灣經濟犯罪份子則不在他們工作範疇之內。比如台灣重大經濟要犯陳由豪等人，則是另歸屬中央局處單位監控調查。

四海、竹聯重量級人士 唯命是從

據指出，福建外聯辦事處對台灣黑幫最大的功用在「保護、撈人、掌控」，只要是他們認為可操控人士，一旦被中共治安單位逮捕或掃蕩入監，外聯處即以「重要線人」為由，直接把人帶走。四海幫、竹聯幫都曾有重量級人士，因得罪中共官二代或紅二代，或商業弊案被逮，結果都被救出且無事，因此對外聯處人員畢恭畢敬，唯命是從。

據情治人員蒐報指出，台灣竹聯幫、四海幫各重量級份子在中共改革開放初始陸續進入中國，主要出入集中在台商群集的深圳、福建、上海等一線開發省市，由於竹聯、四海幫份子潛藏中國者，泰半是在台有案在身，所以特別希望與藏身地的中國地方勢力掛勾，以便獲取保護傘，甚至可在當地經商，牟取暴利，也給中共情治人員得以乘虛而入的機會。

據指出，台灣某治安單位退休首長的家屬因轉赴中國經商，在無「自覺警覺下」，也介紹許多重量級黑幫份子、治安人員給中共情治人員認識，更加深和加快了中共對台黑幫成員的掌握。

「外聯辦事處」也就在這個時空背景下，於二○○○年前後成形，成為吸納、掌控台灣黑幫的「上級單位」，並為方便進行運作，以「福建廈門對台辦外聯辦事處」做為主要前哨基地。