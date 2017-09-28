推動新南向 蔡盼政院用看得懂的話

2017-09-28

〔記者蘇芳禾／台北報導〕政府積極推動新南向政策，總統蔡英文昨表示，新南向政策可不可以成功，在於民間是否有一起做，真的經驗、機會是在民間，所以溝通與說明非常重要。不僅是大型企業、中小型的企業、一般民間各式各樣的組織，都要尋求一個更全面的溝通跟對話。她並要求行政院把新南向政策轉換成可懂的、可參與討論的呈現方式。

民進黨中常會昨天邀請行政院政務委員鄧振中報告新南向旗艦計畫與潛力領域，鄧提出五大旗艦計畫包括「區域農業發展」、「醫療衛生合作和產業鏈發展」、「產業人才發展」、「新南向論壇與青年交流平台」、「產業創新合作」，以及跨境電商、發展觀光、促進公共工程等三大潛力領域。鄧振中強調，為了爭取新南向公共工程標案，行政院今年特別編列預算，補貼承辦銀行在融資的利息差額。

據轉述，兼任民進黨主席的蔡英文指出，政府機關之間的溝通協調很重要，很多的問題都是以前沒有發生過的，在新政策的驅使下，會有很多不同面向的問題，會發現既有體制是不足以支應，希望行政院對這些能夠快速調整及反應，讓這個政策可以更清楚的讓人民感受到是一個有效的政策。

蔡英文說，一定要跟民間有強力的結合，此外也要能夠快速的反應，讓政府機制跟人員的心態能夠做快速的調整，這是新南向政策最重要的成敗所在。