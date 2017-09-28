民進黨籤運差 立院召委綠10藍6

2017-09-28

〔記者曾韋禎／台北報導〕第九屆立法院第四會期昨選出各委員會召委，民進黨團再度延續屢抽不中的衰運，教育及文化、司法及法制委員會的第二席召委，分由國民黨的陳學聖、王育敏抽中。

民進黨在經濟、交通等兩個委員會穩獲兩席召委，分由邱志偉及蘇治芬、鄭運鵬及陳素月擔任，在內政、外交及國防、財政、社福及衛環等委員會，國民黨則守住一席召委，分由鄭天財、馬文君、費鴻泰、蔣萬安擔任，民進黨則推舉賴瑞隆、蔡適應、郭正亮、林靜儀出任。

兩委員會抽籤 民進黨皆落空

教育及文化、司法及法制等兩委員會，就要靠抽籤選出第二席召委。在教委會，民進黨的吳思瑤與國民黨的陳學聖同票，由先抽籤的陳學聖抽得召委；在司委會，民進黨的蔡易餘、尤美女與國民黨的王育敏同票，先抽籤的王育敏再抽得召委，尤美女則禮讓蔡易餘擔任。

綜計八個委員會共十六席召委，民進黨團獲得十席，國民黨團守住六席。自第九屆立法院以來，共進行九席召委抽籤，國民黨抽得其中八席，民進黨僅於上會期由蔡易餘抽得司委會召委。

由於中央政府今年度仍有諸多預算案遭到凍結，民進黨團盼本週的輪值儘量把握時間，安排預算解凍案或業務報告；因此今天除內政、衛環委員會外，其他六個委員會都立即上工，已排定相關議程。但國民黨團質疑，委員會開會通知須三天前發出，預料今天部分委員會將對此爭論。

而在內政委員會，賴瑞隆與鄭天財一度為了部會的預算排審權爭執不下；鄭天財配合國民黨團的需要，搶下陸委會與海巡署，卻放掉自己在意的原民會，在要求交換未果下，憤而離席；民進黨團最後同意，將原民會讓予鄭天財，換得客委會與中選會人事案。

王育敏則不滿司委會會議室在改裝後，不見質詢台與備詢台，要求在下週輪值召委時，恢復質詢台與備詢台。