退輔會逆襲 李文忠任榮眷會董座

2017-09-28

陳俊生就任兩個月遭解職

〔記者涂鉅旻／台北報導〕退輔會成立的「榮民榮眷基金會」今年七月底進行董事長補選，上士退伍的榮民代表陳俊生爆冷門當選，打破過去由退輔會副主委兼任該職的慣例。不過，事發二個月，該基金會昨召開董事會，官方代表董事發動「逆襲」，將陳俊生解職，並由退輔會副主委李文忠接任。

「榮民榮眷基金會」共十四席董事，官方代表佔八席、學者一席、榮民代表五席，照慣例，董事長多由退輔會副主委擔綱此職，豈料，基金會今年七月底補選董事長，有官方董事將票投給陳俊生，引發一連串紛爭。基金會昨日召開董事會時，官方代表突然提案，要求將陳俊生解職，在五席榮民代表退席、一席學者代表未出席的情況下，官方董事一致通過由李文忠接任董事長。

被指公私不分 陳斥惡意栽贓

李文忠昨表示，將陳俊生撤換原因有二，首先，基金性質屬「政府捐助」，需接受立法院監督，董事長不宜由非官方董事擔任。其次，陳俊生兼任陸軍專科學校校友會理事長，卻以基金會董事長職權，要求各地榮服處協助校友會設置各縣市分會，擴張個人組織社團，行為可議。

不過，陳俊生受訪反駁，他在拜會彰化、南投等榮服處時，將校友會分會成立訊息，傳達給校友了解，非藉由榮服處成立校友會，「這個說法是惡意栽贓。」

陳俊生表示，他出身軍旅，是個榮民，和無軍旅背景的李文忠不同，經由正當程序獲選董事長，董事投票皆為自由意願，否則未來由官方直接派任董事長，根本不需投票。