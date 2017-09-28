查封松山黨部 國民黨人牆阻貼封條

2017-09-28

地政機關登記就生效力

〔記者黃建豪、楊淳卉／台北報導〕國民黨未如期支付黨產會追徵的八．六億元不當黨產，法務部行政執行署昨查封國民黨台北市松山區黨部及黨工宿舍，但查封松山區黨部時，遭到國民黨北市議員率黨工組成人牆阻撓，執行官黃明文無法貼上封條，但黃說，地政機關登記後，就已產生查封效力，就算沒封條也不會影響法院拍賣權利。

行政執行署台北分署昨天下午預計查封國民黨松山區黨部及南京東路五段、嘉興街的黨工宿舍。但在八德路四段三一九號三樓、三樓之一國民黨台北市松山區黨部辦公房舍外，國民黨松山、信義區議員王鴻薇、秦慧珠、台北市黨部主委陳永仁及有意參選台北市黨部主委的鍾小平、應曉薇與近百名黨工，手勾手組成人牆，高舉「抄家滅族罔顧法制」、「黨產會違法違憲」等布條，阻擋黃明文上前貼封條。

王鴻薇等人認為，國民黨提出的三項清償計畫都被拒絕，政府卻選擇查封不動產，根本是抄家滅族。雙方堅持約十多分鐘後，黃明文與黨產會、國民黨代表到松山派出所協商仍無結果。

黃明文受訪指出，就算封條貼不成，也不會影響法院後續拍賣的權利，因為在地政機關已經登記，就已發生查封效力。將來一旦查封法律程序走完，並將標的物函請鑑價後，交由黨產會、國民黨對鑑價結果表達意見，台北分署就會依照鑑價報告定出底價，依法將查封的國民黨部房舍公告與拍賣。

查封黨工宿舍也遭阻擋

在查封松山區黨部受阻後，執行署人員轉往南京東路五段二九一巷十九弄的國民黨工宿舍執行查封，同樣碰到六、七名國民黨工阻擋，甚至將大門深鎖，執行署人員兩度找鎖匠協助開鎖，但鎖匠都不願配合，只能作罷。

執行署人員隨後前往南京東路五段二九一巷六弄的國民黨宿舍，由於該處無人居住，執行署成功在門外貼上封條，之後再往嘉興街一八一巷九弄的宿舍，也順利貼上封條。

黨產會：尊重執行署決定

行政院黨產會則聲明，感謝行政執行署台北分署相關執行所作的努力，尊重台北分署在執行現場依職權所為之決定。對於本件追徵處分後續應辦理事項，將會繼續依法辦理。