賴：台灣是主權獨立國家

2017-09-28

〔記者李欣芳、施曉光、彭琬馨、鄭鴻達／台北報導〕行政院長賴清德前天在立法院答詢表示「我是主張台灣獨立的政治工作者、務實的台獨主義者」，成為我國首位在國會殿堂公開主張台獨的閣揆。他昨日進一步表示，台灣是一個國家，這是事實，不管從哪個角度來看，「台灣都是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國」。

賴清德昨在行政院「加速投資台灣專業會議」會後記者會，對務實台獨說進一步表示，台灣是一個國家，這是事實。因為國家的組成元素是人民、土地與主權，台灣這個國家的名稱叫中華民國。

他指出，我們有二千三百萬國人，有三萬六千平方公里的土地，我們自己選總統、選立委、縣市長，人民有課稅，政府有公共支出，不管從哪個角度來看，台灣都是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，我們希望任何一個國家都要正視中華民國存在的事實。

陸委會主委張小月昨也表示，賴揆談話是強調我們是一個主權獨立的國家，根據憲法，名字叫做中華民國，「精神上其實與我們的兩岸政策一致」，政府的兩岸政策有相當一致性與一貫性。張並強調，政府一向根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及相關法律處理兩岸關係，追求兩岸關係的和平、穩定與溝通交流，但雙方交流必須以對等、尊嚴的原則進行。

民進黨立委肯定：事實現狀的描述

賴揆的說法朝野立委各有評論。民進黨立委蔡適應肯定說，這些都是事實現狀的描述，賴院長「只是講得比較明」，台灣是主權獨立國家的事實，根本「沒什麼好討論」；民進黨立委莊瑞雄則說，中國若再不正視中華民國存在事實，兩岸只會越走越遠。但國民黨團則召開記者會痛批賴並非路人甲而是行政院長，如此公然主張台獨，難道是要把台灣帶入戰爭邊緣。

吳敦義質疑：兩岸新模式包括台獨？

國民黨主席吳敦義則在中常會表示，蔡日前在民進黨全代會特別強調政府致力維持兩岸現狀，並希望找出兩岸互動的新模式，「這所謂兩岸互動新模式是否就包括台灣獨立？」