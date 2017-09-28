王金平挺憲改 「內閣制朝野有共識」

2017-09-28

〔記者邱燕玲／台北報導〕對於蔡英文總統拋出憲改議題，前立法院長王金平接受本報訪問時指出，談到憲改，各黨派可能有不同的意見與算計，只有內閣制是朝野較有共識的議題，應趁此機會一起推動，落實民主再進階。

身兼民進黨主席的蔡總統廿四日在民進黨全代會發表談話指出，「我們這一代人的任務，就是為台灣打造一個更可以完善運作的民主憲政體系」，這項討論要先從黨內開始，同時主動連結社會，憲政體制的改革就是一個重點。 蔡英文認為，兩年前修憲功敗垂成，「十八歲公民權」、「人權條款」、「票票不等值」等高度社會共識的議題，都沒有完成改革。經過三次政黨輪替，「一個權責更相符，分工更清楚，各級政府更有效率的政府體制，是台灣人民殷切期盼的事」。

蔡英文拋出憲改議題後，國民黨團採質疑態度，認為民進黨提修憲「聽聽就好」、是個「假議題」，民進黨想在明年選舉用「十八歲公民權」騙選票；也有藍委認為，要改內閣制或總統制，須一併納入考量。

二○一四年國民黨在九合一選舉大敗，為解政治僵局，國民黨立委擬修憲改內閣制，新北市長朱立倫宣布參選國民黨黨主席時，也提出支持內閣制的主張。

王金平昨受訪指出，過去的總統當選就任後，被各種因素牽制，無法推動修憲，例如前總統馬英九也稱要檢討修憲，但當選後「八年任內都沒提起」，當時他主張內閣制，「馬還把國民黨立委叫去，要求不要再談修憲、不要再談內閣制」。

王表示，想選總統的人都不要內閣制，但內閣制適合台灣，是好的體制，可權責相符，政治要徹底改革；除了內閣制，剩下附帶的要修就一起修，這次要修得完整。

建議國民黨中央成立小組研討

王建議，國民黨中央可成立小組研討，讓國民黨團參與，畢竟修憲若未獲得國民黨團同意不可能過，若只對自己有利的意見才修，這樣不合理，要修就各種建議都修，把它修得完整，也要尊重在野黨的意見。