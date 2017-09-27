「新三彈」推手龔家政：中科院資源 應開放產學界

2017-09-27

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國近年國造「新三彈」：天弓三型、雄風三型、雄風二Ｅ型飛彈陸續服役後，國軍戰力大幅提升。民進黨政府上台後積極推動「國防自主」政策，前中科院長龔家政受訪建議，中科院應引入「開放實驗室」、「開放式創新」思維，讓產、學界運用既有中科院資源，也讓封閉幾十年的中科院重生、再造、突破。

當年雄二Ｅ曾試射失敗多次

龔家政在二○○四年六月至二○○七年十一月擔任中科院長，任內主導「新三彈」研製工作，他接受訪問時表示，他就任中科院長時，高層已下達指令，如試射失敗多次的雄二Ｅ巡弋飛彈，無法在二○○四年底試射成功，就「結案」不再研發，結果拆開飛彈一瞧，發現飛彈內部焊接位置不對，未依既有程序安裝，顯見品管、紀律和士氣都有問題。

龔家政說，「（前國防部長）李傑派我來是當『大關刀』！」他立即下令，如果不按照規定做事者，翌日直接開除。為使該案持續推動，中科院人員夙夜匪懈、夜以繼日地研發、測試，終於在該年九月、十月試射成功，不僅保住研發成果，更充實我國戰力。隨後，雄三飛彈、弓三飛彈研發過程亦遭遇不少困難，但都是中科院的前人奉獻，才有今天的軍備與成就。

中國軍事預算不斷擴張，軍力也隨之提升、我國政府推動「國機國造」、「國艦國造」等政策，盼消弭兩岸軍力差距，須仰賴中科院奧援。不過，龔家政指出，我國和中國不同之處在於，「他們（中國）要買什麼都買得到」，台灣卻得靠自身發展能量爭取籌碼，中科院要永續發展，就應有所策略。

龔家政舉例，中國在一九七九年整合所有國防資源，不到四十年，中國已成世界軍事強國，同時參考美國「矽谷」概念，在北京打造「中關村」，納入民間業界與學界能量，近年亦開放其實驗室，供重點學校、國防科研單位使用科研空間，讓相關產業發揮創意，這就是「開放實驗室」。

實驗室設備 可供外界運用

除「開放實驗室」，龔家政說，中科院也應引入「開放式創新」思維。例如，中科院具備二、三百個實驗室，但有些設備「一年用不到幾次」，應在落實機密保護的前提下，充分供外界運用、整合社會資源，進而將創新想法打造為創新產品，如此亦可讓封閉幾十年的中科院重生再造。