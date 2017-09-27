聯大總辯論結束 15友邦為台發聲

2017-09-27

〔記者彭琬馨／台北報導〕聯合國大會總辯論廿五日落幕，我國廿個友邦中，今年共十五個友邦在總辯論發言中提及台灣，相較去年多了兩國。外交部昨表示，友邦在聯合國案的處理情況，都是以符合其自身考量的方式表達支持並提供協助，目前持續推動洽請友邦聯名致函聯合國秘書長，表達台灣的訴求。

續洽請友邦聯名致函秘書長

外交部發言人王珮玲昨表示，第七十二屆聯合國大會總辯論中，共計有十五個友邦提及台灣並為我執言，發言的內容在不同程度上觸及我國今年推案的三大訴求。

台灣的第一項訴求是聯合國應該採取行動，改善台灣兩千三百萬人民遭排除於聯合國體系外的情形；第二項訴求是聯合國應該停止針對台灣民眾進入聯合國場域參訪及出席會議所採取的歧視性做法；第三，聯合國應該接納台灣參與為實現「永續發展目標」的相關會議、機制及活動，不應將任何人排除在外。

今年十五個為我執言的友邦包含貝里斯、海地、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福、聖文森、索羅門群島、史瓦濟蘭、吐瓦魯、布吉納法索、聖露西亞、尼加拉瓜，相較去年多了布吉納法索及聖露西亞兩國。

中美洲四國連兩年未提台灣

因友邦在聯大發言向來被視為我國邦誼指標，過去一週以來，除教廷為非世俗國家，向來很少在聯大總辯論上做出涉及政治議題的發言外，我國友邦宏都拉斯、瓜地馬拉、薩爾瓦多與多明尼加此次也未在聯大總辯論上提及台灣。值得注意的是，此四友邦去年也未在聯大總辯論中替我執言。

王珮玲指出，目前持續洽請友邦參與聯名致函，今日也將說明此次聯大推案成果。