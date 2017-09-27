污水廠案二審改判6月 陳明文：無法接受 張花冠：恭喜如願

2017-09-27

〔記者彭琬馨、蘇芳禾、林宜樟／綜合報導〕對於台南高分院的判決結果，陳明文昨表示「無法接受」，強調自己沒有收賄、也沒有圖利，「司法應該會還我清白」；嘉義縣長張花冠在判決出爐後表示「如他所願，我也恭喜他。」陳得知後，僅冷笑一聲，沒有多做回應。

陳明文昨天說，本案是馬政府時代「以司法包裝政治追殺」的案件，檢調一開始雖認為他有收受賄賂、圖利廠商的嫌疑，但一審以無罪終結，「證明我沒有拿人家一毛錢」，這次被判洩密，「個人無法接受」。

陳明文說，最近「有人」配合國民黨人士企圖干預司法、影響司法判決，才讓案件再度浮上檯面；媒體追問「有人」是否暗指嘉義縣長張花冠？陳明文僅說，不只是張花冠，還有很多人企圖影響司法判決；收到判決書後，會委請律師研究，再視情況決定是否提起上訴。

他強調，十三日晚間在「民雄大士爺祭」上跟張花冠講的話，「神明也有聽到」，呼籲張花冠「不要再抹黑我」，別再講不是事實的話。針對張花冠的不自殺聲明，陳明文昨僅簡短回應「奉勸縣長，只要不自我毀滅，你會活得好好的」。

張花冠表示，當初陳明文被抓去關的時候，整整一個月從早到晚她都在動員大家聲援陳，許多人都有很深記憶，昨天判決結果，如同她在十三日大士爺祭被陳摟肩時，陳對她說的話一樣「一切都會沒事。」對於判決陳得易科罰金，張也說，這當然是我要擔心的部分（指陳恐嚇她）。

張花冠說，陳明文一審無罪，二審判決結果是自由身，認為陳「不是很滿意，但至少可以接受吧？」她的重點是陳「給我不舒服和給我威脅」，對此應跟全國女性道歉。

針對陳明文案，民進黨廉政會主委張天欽表示，廉政會將待判決書公告後，了解本案是否有違反廉政條例情形，並予以調查。