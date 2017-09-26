中油查德油田 中國蠶食經營權

2017-09-26

前中油查德辦主任 提出質疑

〔記者蘇永耀、黃佩君／台北報導〕台灣中油在非洲國家查德所開採的石油礦區，估計後年可達到生產開發階段，但前中油查德辦公室主任陳子瑜昨指控，中油將一半股份讓售予中國華信能源集團，中方即一點一滴介入中油在查德油田的經營，今年五月在台北舉行的三方聯合營運委員會上，會議主席居然由中國人士擔任，中方並要求營運模式必須採取「多數決」。

三方營運委員會 中方任主席

中油說明，依國際業界慣例，合作經營的礦區須依「聯合經營協議」來執行油氣探採計畫；其中合作公司間推出「經營人」，是代表對外執行探採計畫，中油不但擔任礦區經營人，且在與華信的轉讓協議中，也明文規定中油的OPIC非洲公司擔任經營人，因此經營人地位是確保的，不會失去經營權；至於「營運委員會」是由各公司派出經營代表及副代表，依權益比例對油氣探採計畫行使同意權，委員會主席僅負責會議進行，並無經營實權。

中油：依協議 不會丟經營權

中油在查德所開採的石油礦區，最初的股權結構是查德石油公司三十％，台灣中油七十％。二○○六年查德轉與中國建交，加上之後開採情況一度不理想，中油基於分散風險，決定出讓股權；二○一五年，中油將持股七十％探勘權益出售一半給出價條件優於他國的中國華信能源集團，交易案在去年九月完成交割後正式公告。

陳子瑜昨表示，近一年來，中國華信在後續協議還沒簽署下，就派了六個員工到查德進駐，還搶得生產部門副總經理的要職，等於負責主要標案，經營權形同被掏空。當地的中油人員苦笑，中油不像是營運人，倒像是華信的「承攬商」。

據指出，聯合營運委員會五月在台北召開，會議主席居然由中國華信的人擔任，中方要求未來的營運模式必須採取「多數決」，重大決策改由股權代表人數多寡決定；相關人士透露，目前中油比華信還多一席，查德政府代表則暫時中立，但未來會如何變化，「就很難說」。

陳子瑜昨在接受基進黨黨主席陳奕齊採訪時還說，中國華信能源集團有濃厚中國解放軍背景，欲將台灣中油經營權拿下，做為獻給習近平「一帶一路」戰略禮物。

〈span class=paperkeyword〉中油#查德油田#經營權#中國蠶食〈/span〉