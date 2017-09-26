搶全球商機 蔡：推千億台版ODA

2017-09-26

呼籲台商 加碼投資國內市場

〔記者王榮祥、邱燕玲／綜合報導〕蔡英文總統昨在世界台灣商會聯合總會年會上宣布，政府將匡列超過一千億台幣專案融資資金，由政府補貼利差，協助台商企業在新南向或邦交國政府進行公共工程合作，這就是台灣版的「ODA」。總統向台商喊話，強調台灣愈來愈好，歡迎台商加碼投資國內市場，政府用心拚經濟，期待台商助一臂之力。

ODA是「Official Development Assistance」縮寫，又稱「政府發展援助」，是已開發國家對開發中國家的一種經濟援助。

第廿三屆世界台灣商會聯合總會年會前晚由高雄之夜揭開序幕，一連三天在高雄展覽館舉行，共有六大洲、七十三國、一千兩百位台商與會。

蔡總統與高雄市長陳菊昨上午出席開幕式。總統致詞指出，政府不斷在提升投資環境，包括強化水電、土地供給、鬆綁法規、改革教育系統為產業培養人才等。

她進一步表示，政府負責把投資環境做好，也希望企業勇敢投資台灣，期待台商利用景氣復甦機會，加碼投資國內市場，擴大台灣據點服務與研發能量，或在台灣設廠生產高端產品。

總統強調，台灣愈來愈好、也值得看好，現在經濟已走出停滯，除官方經濟指標反映正向趨勢，民間金融機構對客戶發出調查結果也呈現樂觀，近來政府宣布對軍公教加薪後，許多企業跟進，種種跡象證明台灣經濟正在好轉，政府也藉由「五加二計畫」，加快產業升級轉型，創造更多優質工作，讓這一波經濟成長，轉化為全國國民、特別是年輕人薪資改善。

總統說，政府會繼續支持台商佈局海外市場，尤其是新南向市場，上個月已決定，將匡列超過一千億台幣專案融資資金，由政府補貼利差，協助台商企業在新南向或邦交國政府進行公共工程合作，這就是台灣版的ODA；她認為ODA上路後，將有助於提升台灣業者參與海外工程能力。

台商研究服務中心 明年成立

此外，立法院副院長蔡其昌表示，政府明年將成立「世界台商研究服務中心」，目前已成立籌備會，預算年底送立法院審議。身兼「立院台商之友會」會長的蔡其昌盼立院不分黨派共同支持台商，別刪預算。

據了解，「世界台商研究服務中心」的預算預計第一年爭取兩千萬元，但仍待僑委會討論後決定。

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