避免陳抗影響軍事安全》國防部周邊 禁集會遊行

2017-09-26

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部自遷入北市大直地區後，屢屢成為陳抗對象，尤其今年以來多次遭到反軍人年改團體衝撞抗議，已影響到軍事安全運作，國防部高層官員昨天說，為了維護軍事安全，國防部已公告，依據集會遊行法規定，將國防部所在地的「博愛營區」及其周邊道路，都列為集會遊行的禁制區，這項禁令已在九月十九日生效。

國防部博愛營區位在台北市中山區北安路四○九號，遊行禁制區的範圍，除了博愛營區之外，還包括其周邊道路，範圍如下：

北：通北街三十一巷、通北街一四五巷（含人行道）；南：北安路（含人行道）；東：崇實路（含人行道）；西：通北街（含人行道）。

國防部公告指出，軍方將國防部及其周邊道路列為集會遊行禁制區的理由，在於「因應軍事使用獨特性，為強化博愛營區周邊安全防護範圍，及確保前開地區之社會安寧及公共秩序，爰依規定劃定禁制區；另空拍機及高空氣球亦不得進入禁制區內」。

官員說，國防部是在九月十九日正式公告，並自即日生效，也就是說，國防部博愛營區及其周邊道路，現在就已經是集會遊行的禁制區。

現行的集會遊行法是在九十一年六月修訂公佈，維持集會遊行的申請許可制，並有相關罰則，違反集遊法可罰三萬至十五萬元不等的罰款，情節嚴重者可判處兩年以下有期徒刑。

民進黨過去多次推動集遊法的修法，去年在民進黨立委主導下，曾進行集遊法修法，行政院也提出院版的修法版本；經朝野協商，「集會遊行法」未來將變更為「集會遊行保障法」，從現行的「許可制」改為「自願報備制」，刪除現行法的所有罰則，但尚待院會三讀通過。

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