戰鬥加給擴大 工化通3兵科入列

2017-09-26

〔記者鍾麗華、羅添斌／綜合報導〕中秋節將屆，蔡英文總統昨至高雄視導國軍，親頒加菜金慰勉官兵。蔡英文致詞時表示，政府不但投注資源改善國軍營舍和裝備上，也會依專業和辛勞程度，調高國軍薪給待遇；她並宣布，行政院即將宣告化學兵、工兵與通信兵的戰鬥加給。蔡強調，政府要讓更多年輕人願意從軍，並朝「投入軍旅、實踐理想」的高標努力。

第一類月加五千元 第二類三千元

軍方官員指出，若行政院全數通過國防部提出的「戰鬥部隊加給增列案」，除化、工、通等三類官兵每月可領加給三千元，還包括無人機中隊及「海龍蛙兵」等每月五千元，實際受惠官兵人數將達二萬九九九五人，年度需求預算也要增加十一億八六八一萬二千元。

軍方盼增無人機中隊及海龍蛙兵

戰鬥部隊加給是在民國一○四年四月一日開始核發，第一類為每月五千元，第二類為每月三千元。軍方官員說，「戰鬥部隊加給增列案」是否全數通過，或僅通過部分項目，還要等行政院確定。

在國安會秘書長嚴德發、副秘書長陳文政、國防部長馮世寬等人陪同下，蔡總統昨先至「空軍防空暨飛彈指揮部七九四旅」視導天弓飛彈系統，隨後前往「海軍陸戰隊九九旅」，視導官兵生活設施，觀賞陸戰隊與恆春工商儀隊表演，她並與海陸九九旅重要幹部及官兵一同午餐。

蔡總統在用餐前表示，海軍陸戰隊九九旅是強悍中的強悍，是海陸中的鐵軍，肩負起南部地區，以及東、南沙群島的戰備任務。陸戰隊是國軍在執行兩棲作戰、快速反應、機動增援，以及執行全方位打擊任務時最堅強的部隊；成為強悍的鐵軍沒有秘訣，就是訓練再訓練。

蔡英文總統指出，海陸儀隊和恆春工商儀隊的表演後面還有動人的故事，恆春工商儀隊是由海陸出身的教官林俊成帶領，相信林俊成傳授的，不只是儀隊的創意與技術，還有海陸的光榮傳統，這是國軍吸引更多新血從軍最好的典範，她要請國防部把這樣動人的故事，好好地告訴台灣社會。

總統說，過去軍隊的環境還有很多進步的空間，當國軍對社會說「穿上迷彩，人生精彩」，很多當過兵的人，會戲謔地調侃這個口號，這樣情況必須改變，政府要讓更多年輕人願意從軍，「投入軍旅、不會後悔」，這只是低標，還要往「投入軍旅、實踐理想」的高標繼續努力。

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