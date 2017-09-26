管中閔：修一例一休 宜快不宜遲

2017-09-26

〔記者廖千瑩、曾韋禎／台北報導〕中央研究院院士、台大財務金融所教授管中閔昨表示，行政院長賴清德上任後，對台灣經濟成長動能相對較弱，已經提出積極具體的作為，一是對軍公教人員加薪，再來就是積極推動「一例一休」修法，而修法這件事情「宜快不宜遲」。

國泰金控舉辦台灣經濟氣候暨金融情勢展望發表會，管中閔也以國泰台大產經團隊主持人身分列席參加。他說，有關台灣經濟成長動能較弱的事實，賴揆已經注意到，且提出「對軍公教加薪」及「一例一休修法」等兩大具體作法，若能落實，對台灣經濟成長的推升作用，不僅在今年，還可能延續到明年。

管中閔說，雖然對軍公教加薪是在明年，且加薪幅度僅本俸的三％，遠低於基本工資調幅，但在心理上至少可以起到一點穩定的作用。

管中閔說，企業十多年來不太願意加薪，主要是勞工非薪資報酬部分近年不斷增加，如健保、勞退提撥等，一般勞工其實很難體會，但企業主負擔增加，若不是對未來前景或獲利預期大好，否則企業近年極少再對員工加薪。

管中閔強調，一例一休對製造業與服務業產生相當程度的影響，賴院長上任後積極推動修法，此次修法有助於改變經濟活動的能量，從而增強其動能，現在雖然不確定政府修法的具體作法，但一例一休有任何調整，尤其在放寬增加企業休假的彈性上，這件事情宜快不宜遲。

此外，各主要工商團體為推動修正「勞動基準法」、稅改，工總、商總等各主要工商團體昨拜會立院民進黨團總召柯建銘，預計在今日拜會國民黨團；經濟部長沈榮津也列席聽取意見。

民進黨團：年底前完成修法 就算很快了

柯建銘表示，工商團體前來表達對於修正「勞基法」、稅改之訴求，並希望愈快愈好，商總理事長賴正鎰還期待能在下個月就完成修法（一例一休案），他則說明立法院的時程，因賴揆已表明會在總質詢結束提出修法草案，民進黨團也會成立政策小組，加上一個月的協商期，若能在年底前完成修法，就算很快了。

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