身陷「花」風暴 陳明文辭選對會

2017-09-26

〔記者曾韋禎／台北報導〕嘉義縣長張花冠連日指控民進黨立委陳明文涉嫌性騷擾、恐嚇，陳明文昨天召開記者會指出，張的指控均非事實，他自請移送民進黨廉政委員會調查，並委請律師對指控不實的部分提出法律行動，同時宣布辭去民進黨中央選舉對策委員會召集人職務。

陳明文表示，他在二○○一年接受民進黨徵召參選嘉義縣長，就是要實現「終結派系、清流共治」之承諾；八年縣長任內，讓嘉義擺脫邊陲落後的宿命，歷經國民黨重新執政後的迫害，成功在二○○九年的選舉守護住民主，由張花冠順利接棒，使嘉義進入政黨政治時代。

他強調，自己在卸任縣長、改任立委後，扮演縣府爭取中央資源的協助者，不干涉縣府人事，更沒涉入縣府工程。張花冠在明年任滿後，也面臨新的接班問題。他曾告訴張，「嘉義縣不是張花冠的嘉義縣，也不是陳明文的嘉義縣，更不是派系政治的嘉義縣，而是政黨政治的嘉義縣」，政黨政治有提名機制和方法，沒有任何人可凌駕在制度之上。

對於張花冠爭取嘉義縣市合併，陳明文說，這不能一廂情願，也非一紙行政命令就能完成，必須有嘉義縣、市鄉親的支持及嘉義縣、市議會同意，他無法如其所願，必須「道歉」。

陳明文也直指，張花冠盼他支持她的弟媳王蘭芬接棒選縣長，但他身為選對會召集人，必須遵從民進黨的初選辦法，無法達成她的期待，也請張「原諒」。

若讓張感到不舒服 願道歉

陳明文說，九月十三日深夜因大士爺廟會吵雜，他必須靠近張花冠身邊講話，張事隔三日後說他「性騷擾」，十天後改稱是「恐嚇」，談話內容從原先的中常會變成官司，一變再變，均令人匪夷所思。他表示，若自己的動作讓她主觀上感到不舒服，願向張「道歉」。

陳明文表示，對於張連日來的指控，他自請移送民進黨廉政委員會調查，但是針對張花冠引用「法治時報」指控他妨害司法公正的部分，會委請律師研議，並提出法律行動。

他也說，全代會前日已通過二○一八年地方選舉提名特別條例，他完成階段性任務，將辭民進黨選對會召集人職務，不接受慰留，希望過去的紛擾到此為止。

「張能抹黑 但不可欺騙神明」

至於陳明文九月十三日究竟對張花冠說什麼？陳明文表示，絕非張所指稱的內容，這只有他、張以及大士爺知道，張能抹黑他，但不可欺騙神明。

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