嘆魏廷朝早逝 呂秀蓮：看我們顛覆朝廷多好

2017-09-24

〔記者蘇芳禾／台北報導〕一九六四年與前總統府資政彭明敏、前民進黨立委謝聰敏共同起草「台灣人民自救運動宣言」的魏廷朝逝世十八年，他的妻子前立委張慶惠集結了魏廷朝手稿、文章，昨天發表新書「賭鬼的後代：魏廷朝回憶錄」。魏廷朝的名字是朝廷二字的顛倒，意為「顛覆朝廷」，出席的前副總統呂秀蓮有感而發地說，「『大魏』如果不要走得那麼早，看我們真的顛覆朝廷，多好。」

呂秀蓮、桃園市長鄭文燦、前國安會副秘書長陳忠信昨天都出席了新書會，魏廷朝的女兒魏筠擬參選明年桃園市議員。

鄭文燦說，「台灣人民自救運動宣言」對後來的民主運動和民進黨成立有很大影響，大魏參與反對運動，文筆很好，幫美麗島雜誌寫很多社論，總共坐了十七年黑牢，大家稱呼他為「人格者」。他母親過世時，魏廷朝戴手銬、腳鐐，連跪都跪不下來，女兒魏筠就在這樣的時代中出生，請大家給他們鼓勵。

呂秀蓮則表示，一九九九年十二月十日，前總統陳水扁宣布她為副總統搭檔，魏廷朝還特別打電話來送給她八個字，「水興太平、蓮開盛世」。她說，以為魏廷朝會陪著打完這場顛覆朝廷的選戰，沒想到當年的十二月廿八日，魏廷朝在晨跑時走了。

張慶惠說，魏廷朝是愛台灣的菩薩，他要做的是顛覆中華民國、台灣的前途要由兩千三百萬人來決定，希望小英政府、民進黨、愛台灣的朋友都加油一點。