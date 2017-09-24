李登輝：中國協助台灣黑道 擾動社會

2017-09-24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統李登輝昨原受邀出席「總統直選與民主台灣」學術研討會進行演講，但因胃部不適臨時取消出席，由前監委黃煌雄代讀講稿。李登輝強調，領導者若無施政願景，國家發展將受影響，應制定符合台灣未來的憲法，以建立正常化國家。

李登輝說，二○一六年台灣第三次政黨輪替，民進黨首度掌握立院正、副院長席次，朝野兩大政黨，皆已有過完全執政、完全在野的機會與經驗。他認為，在總統直選實施廿一年後，唯有實踐「民之所欲、長在我心」的政黨，方能立足台灣。

李登輝強調，他以「凍省」來戳破「台灣是中國一省」的謊言；到了一九九九年，接受「德國之音」訪問更宣示，台灣與中國是「特殊的國與國關係」，而近幾年中國也同步調整對台統戰策略。

李指出，中國不僅扶植統派人士，甚至協助黑道團體在台活動，激發省籍對立、擾動社會秩序，並企圖以商逼政，藉由讓台商上癮的補助政策，意圖使台灣的經濟體質喪失競爭力。

李表示，經過三次政黨輪替，已暴露憲政體制的重大缺失與瓶頸，即代議制度無法順暢運作，國會政黨非理性惡鬥內耗、司法失去公正性與人民信賴；國家發展面臨「國家經濟的困境、政治改革的停頓」兩大問題。

李登輝指出，當法國已經選出卅九歲的年輕人當總統，台灣憲法仍規定未滿四十歲，不能當總統候選人，年輕人未滿廿歲不具投票資格，這反映出憲法內容已與現代脫節，應制定符合台灣未來需要的憲法，以建立正常化國家。